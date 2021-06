Die neuformierte Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani verlor am Mittwochabend (23.06.2021) in Rimini auch ihr letztes Turnierspiel gegen den Gastgeber knapp mit 2:3 (12:25, 26:24, 22:25, 25:21, 13:15). Es war die sechste Niederlage der Deutschen am Stück.

Nur vier Siege

Von insgesamt 15 Nationenliga-Spielen während der fünf Wochen konnten die Deutschen nur vier gewinnen. Das Erreichen der Finalrunde war schon lange außer Sichtweite, da sich nur die vier besten Teams qualifizierten. Auch die Volleyball-Frauen hatten nur fünf Erfolge holen können.

sid/dpa | Stand: 23.06.2021, 22:45