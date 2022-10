Gegen Dominikanische Republik Volleyballerinnen verspielen letzte Viertelfinal-Chance Stand: 07.10.2022 20:59 Uhr

Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen hat bei der WM in den Niederlanden und Polen gegen die Auswahl der Dominikanischen Republik am Freitag (07.10.2022) klar in 1:3-Sätzen (25:19, 18:25, 22:25, 18:25) verloren.

Damit hat das Team von Trainer Vital Heynen keine Chance mehr auf das Viertelfinale und bleibt Schlusslicht der Achtergruppe F.

Letztes Gruppenspiel am Samstag gegen Polen

Gegen den Olympia-Neunten von Tokio und Vorletzten der Gruppe erwischte die DVV-Auswahl im polnischen Lodz einen guten Start, fand danach aber vor allem gegen die gegnerische Topangreiferin Brayelin Elizabeth Martinez (28 Punkte) kein Mittel. Beste Scorerin des Heynen-Teams war Außenangreiferin Hanna Orthmann (16).

Im letzten Gruppenspiel trifft die deutsche Mannschaft am Samstag (20.30 Uhr/Live-Ticker auf sportschau.de) auf Co-Gastgeber Polen.