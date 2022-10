Zwischenrunde Volleyballerinnen holen WM-Pflichtsieg gegen Thailand Stand: 05.10.2022 17:22 Uhr

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der WM in den Niederlanden und Polen ihre Niederlagenserie beendet.

Nach vier Pleiten nacheinander hatte die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen beim 3:1 (25:19, 25:22, 18:25, 25:23) gegen Thailand aber mehr Probleme als erwartet. Kapitänin Jennifer Janiska verwandelte schließlich den Matchball zum verdienten Erfolg.

Viertelfinale in weiter Ferne

Die Deutschen haben trotz des Pflichtsiegs in Gruppe F der Zwischenrunde aber nicht die besten Aussichten auf das Erreichen des Viertelfinales. Beste deutsche Angreiferin gegen Thailand war Mittelblockerin Camilla Weitzel mit 18 Punkten.

Heynens Mannschaft trifft in der Zwischenrunde noch auf die Dominikanische Republik am Freitag (19.00 Uhr) und zum Abschluss auf Co-Gastgeber Polen am Samstag (20.30 Uhr).