Sexualisierte Gewalt: Haftstrafe für Turntrainer

Kritik am Verein

Im Laufe des Verfahrens war auch massive Kritik am HSV Weimar deutlich geworden, dem Verein, für den der Trainer jahrelang tätig war. Richter Pröbstel artikulierte in der Urteilsbegründung deutliches Unverständnis darüber, dass der Angeklagte im Verein etwa als " Dr. Love" bekannt war, aber niemand etwas mitbekommen haben wollte, von dem, was in dessen Turngruppe vorging.

In ihren Stellungnahmen hatten Betroffene kritisiert, dass niemand von den Verantwortlichen, von Eltern über Trainer bis hin zum Vereinsvorstand sich bei ihnen entschuldigt habe. Eine ehemalige Turnerin sieht in allen, die etwas gesehen, bemerkt, aber nicht gehandelt haben Mittäter*innen.

Die Verantwortlichen des HSV Weimar mit seinen knapp 2.000 Mitgliedern werden all das nur aus den Medien erfahren. Niemand aus der Führungsetage des Vereins war beim Prozess vor Ort. Für Annette Görg, Fachberaterin vom Kinderschutzdienst Weimar "sehr bedauerlich" . Gemeinsam mit ihren Kolleginnen hatte sie einige der betroffenen Turnerinnen während der letzten Jahre unterstützt.