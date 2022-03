Sexualisierte Gewalt: Prozess gegen Turntrainer beginnt nach sechs Jahren neu

Bundesgerichtshof hebt erstes Urteil in Teilen auf

Der Verein hatte den Trainer bei Bekanntwerden der Vorwürfe entlassen. Ins Gefängnis musste der Mann nach dem Urteil 2018 nicht. Obwohl er ein Teilgeständnis abgelegt hatte, ging er in Revision - der Bundesgerichtshof musste entscheiden. Offenbar hatte das Landgericht Erfurt sowohl während der Verhandlung 2018 als auch in der Urteilsbegründung gravierende Fehler gemacht. Das oberste deutsche Gericht hob das Urteil zum Teil auf, ordnete eine neue Verhandlung an.

Seit Lea im Januar 2016 ihre Anzeige erstattet hat, bis zum erneuten Beginn des Verfahrens am 17. März 2022, sind mehr als sechs Jahre vergangen. " Eine ungewöhnlich lange Zeit" , so Rechtsanwältin Nadine Maiwald, die eine der Nebenklägerinnen vertritt. Die Lebensumstände der Betroffenen haben sich in dieser Zeit verändert. Die meisten möchten Abstand zum Geschehenen haben, sind deshalb zum Auftakt des neuen Prozesses nicht erschienen.

Spirale der Abhängigkeit

Karolin geht einen anderen Weg. Seit einem Jahr sei sie in Therapie: "Ich fühle mich stark genug, heute hier zu sitzen" , sagt sie und beschreibt das, was sie rückblickend immer noch stark beeinträchtigt: die Machtstrukturen beim Turntraining. Es sei ein Drill gewesen, die Turnerinnen wie Marionetten: "Ihr müsst, pünktlich sein, ihr müsst dünn sein, ihr müsst gut in der Schule sein" , hätte der Trainer verlangt.

Ihre Mitstreiterin hatte damals das Verhalten des Trainers als "Zuckerbot und Peitsche" beschrieben. Er habe die Turnerinnen in ein Abhängigkeitsverhältnis "hineinspiralisiert" , aus dem sie nicht mehr herausgekommen seien, so die ehemalige Turnerin, die den Fall ins Rollen gebracht hatte, vor drei Jahren im Interview mit der Sportschau.

Die ganze Turngruppe sei damals miteinander befreundet gewesen, beschreibt Karolin im Gerichtssaal die Situation im Verein vor mehr als zehn Jahren. Was der Trainer vielen von ihnen angetan habe, hätten sie damals nicht gewusst. Wenn sie jetzt an ihn denke empfinde sie "Hass und Ekel" , so die junge Frau während der Angeklagte nur wenige Meter von ihr entfernt sitzt und das Ganze äußerlich unbeeindruckt anhört.

Entschuldigung abgelehnt

Als sein Anwalt der jungen Frau eine Entschuldigung des Angeklagten anbietet, lehnt diese entschieden und voller Überzeugung ab. Damit macht sie unmissverständlich klar: Das, was der Mann ihr und ihren Freundinnen angetan hat, ist nicht zu entschuldigen.

Der Richter betont ausdrücklich, dass er den Aussagen der Betroffenen glaube und wie sehr die junge Frau, die stellvertretend für die anderen im Saal ist, ihn mit ihrer Stärke beeindruckt. Dennoch lässt er keinen Zweifel daran: Der Angeklagte wird mit einer deutlich geringeren Strafe davonkommen, als im ersten Verfahren. Die lange Zeit, die vergangen ist, wird zu seinen Gunsten gewertet.

Bewährungsstrafe scheint möglich

Außerdem will der Richter einzelne Fälle des Verfahrens einstellen und so vermeiden, dass die Betroffenen erneut zur Sache aussagen müssen, um diese nicht noch mehr zu belasten. Auch dadurch wird sich das Strafmaß weiter verringern. "Wir waren bei drei Jahren und acht Monaten und ich muss sagen, eine Bewährungsstrafe kann nicht mehr ausgeschlossen werden", vermutet Anwältin Nadine Maiwald. Das würde bedeuten, der Angeklagte müsste nicht ins Gefängnis.

"Das Urteil war schon 2018 ein Hohn und überhaupt nicht gerechtfertigt für das, was an Taten da zugrunde liegt. Wenn es jetzt zu einer Bewährungsstrafe kommt, potenziert sich dieses Gefühl der Betroffenen in Bezug auf das Urteil" , befürchtet Fachberaterin Annette Görg. Es könnte ein fatales Signal werden an Betroffene, die in ihrem Verein ähnliche Gewalterfahrungen gemacht haben. Sie könnten sich fragen: Warum setze ich mich den großen psychischen Belastungen eines Verfahrens aus, wenn der Angeklagte mit einer Bewährungsstrafe davonkommt.

Urteil möglicherweise schon am Dienstag

So werden es wohl auch die Turnerinnen aus Weimar sehen. Sie seien Freundinnen gewesen, diese Freundschaft habe der Angeklagte durch seine Taten zerbrochen. Durch den Prozess aber seien sich die jungen Frauen wieder sehr nah, beschreibt Karolin die aktuelle Situation der Nebenklägerinnen untereinander. Den zuhörenden im Saal wird klar: Diese jungen Frauen haben sich gegenseitig stark gemacht.