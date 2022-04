Turnen | Sexualisierte Gewalt

Sexualisierte Gewalt: Revision nach Missbrauchsprozess in Erfurt

Stand: 11.04.2022, 16:36 Uhr

Im Missbrauchsverfahren gegen einen Turntrainer aus Weimar hat der Angeklagte gegen das Urteil von Ende März Revision eingelegt. Das Landgericht Erfurt hatte den Mann wie bereits in einem ersten Prozess 2018 auch in einem zweiten Verfahren zu einer Haftstrafe verurteilt. Dieses Mal: drei Jahre und zwei Monate. Die Kammer sah es erneut als erwiesen an, dass der Trainer seine ehemaligen Turnerinnen sexuell missbraucht hatte. Aber auch jetzt ist es nicht vorbei, die juristische Aufarbeitung der Taten geht weiter.

Von Andrea Schültke