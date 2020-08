Das französische Fernsehen sendete noch das erste Drama der Tour de France 2020, da war Alexander Kristoff schon hinter seiner Mund-Nasen-Maske verschwunden, um unter Einhaltung der Hygienevorschriften zu erklären, wie er sich das erste Gelbe Trikot geschnappt hatte. Eingebaut sei er gewesen, aber dann habe sich eine Lücke aufgetan für seinen Sprint. Dieser fiel gewaltig aus. "Und dann habe ich gemerkt, ich gewinne das Ding. Ich konnte es gar nicht glauben."

Degenkolb außerhalb des Zeitlimits

Während Kristoff sich über das unerwartete Gefühl in Gelb freute, das er aller Voraussicht nach nur für einen Tag genießen kann, trudelte der Franzose Thibaut Pinot, der das Maillot Jaune so gerne nach Paris tragen würde, begleitet von seinen Teamkollegen der Equipe FDJ Groupama über die Ziellinie. Das Trikot aufgerissen über der rechten Schulter, der Gesichtsausdruck eher von Wut als von Schmerz gezeichnet.

Noch später als der Franzose erreichte auch John Degenkolb den Zielstrich auf der Promenade des Anglais in Nizza. Mit aufgeschlagenen Knien rollte er dort ein. Doch seine Tour ist schon vorbei. Der Frankfurter kam außerhalb des Zeitlimits an, sein Weg führte direkt ins Krankenhaus, wo er geröntgt wurde. Ob auch Pinot sich ernsthaft verletzt hat, war bis zum Abend unklar.

Tony Martin bremst das Feld

Degenkolb und Pinot, der bei seinen Landsleuten ohnehin als Pechvogel gilt, waren die prominentesten Sturzopfer eines an Stürzen reichen Tages. Auf regennassen Straßen waren insbesondere auf den Abfahrten von den Hügeln rund um Nizza zahlreiche Fahrer zu Fall gekommen. Die Zahl der Stürze nahm zwischendurch ein Ausmaß an, dass man im Peloton, angeführt vom Team Equipe Jumbo-Visma, zu der Entscheidung kam, das Rennen bis zum Finale freiwillig zu neutralisieren.

Tony Martin, der bei der niederländischen Equipe als Capitaine de Route die Ansagen macht, war immer wieder an der Spitze des Feldes zu sehen, wie er das Feld gestenreich zur Temporeduzierung aufforderte. "Wir konnten es als Fahrer nicht mehr einschätzen" , erklärte Martin später im Ziel. "Wir haben dann gemerkt, dass von vielen Teams das Interesse bestand, das Rennen bis zum Finale an der Küste zu neutralisieren."

Stürze seit Wochen ein Thema

Dieses Interesse hatten vor allem jene Mannschaften, die einen Favoriten auf den Gesamtsieg in ihren Reihen haben. Martins Team hat mit dem Slowenen Primoz Roglic und dem Niederländer Tom Dumoulin gleich zwei Anwärter, weshalb sich der viermalige Zeitfahr-Weltmeister genötigt sah, die Sache in die Hand zu nehmen. "Wie das immer so ist, jeder will gerne, aber keiner traut sich, den ersten Schritt zu machen" , sagte Martin.

Das Thema Stürze hat den Radsport in den vergangenen Wochen sehr beschäftigt. Bei der Polen-Rundfahrt war der Niederländer Fabio Jakobsen im Sprint von einem Konkurrenten in die Bande gedrängt und schwer verletzt worden. Beim italienischen Klassiker Il Lombardia verlor der Belgier Remco Evenepoel in einer Abfahrt die Kontrolle über sein Rad und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Und beim wichtigsten Vorbereitungsrennen für die Tour, der Dauphiné-Rundfahrt, hatte es auf der 4. Etappe mehrere schwere Stürze gegeben, unter anderem weil die Strecke teilweise in einem miserablen Zustand war.

Buchmann bleibt knapp auf dem Rad