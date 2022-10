Tor des Monats August 1971 Das Wundersolo von Reinhard Libuda Stand: 01.10.2022 15:41 Uhr

Reinhard "Stan" Libuda von Schalke 04 ist Torschütze des Monats August 1971. Sein wunderschöner Sololauf mit Treffer zum 2.0 am 21.08.1971 im Bundesliga-Spiel gegen den MSV Duisburg" wird von den Zuschauern der Sportschau zum besten Tor gewählt.

Es gab Zeiten, da spielten der MSV Duisburg und Schalke 04 fast auf Augenhöhe. So auch in der Bundesliga-Saison 1971/72. Dennoch gab es zwischen beiden Clubs natürlich immer große Unterschiede, die am Ende über Erfolg und Misserfolg entschieden. Einer dieser Unterschiede in den 70ern hieß Reinhard "Stan" Libuda. Den hatte Schalke unter Vertrag und Duisburg eben nicht.

Und was dieser Unterschied ausmacht, kann man am Tor des Monats August 1971 sehr gut erkennen. Libuda erobert den Ball weit in der eigenenHälfte, lässt dabei zunächst Johannes Linßen stehen und schaltet dann den Turbo ein. Die Grätsche von Hartmut Heidemann kommt zu spät, weil der schnelle Libuda schon längst zwei Meter weiter ist und am Ende wird Torhüter Volker Danner noch locker umspielt und der Ball landet in den Maschen.

Nur zwei TdM für Libuda

Dass Libuda bei seinem Talent am Ende mit nur zwei Treffern in der ewigen TdM-Tabelle verzeichnet ist, ist fast unglaublich. 1973 endet die Karriere des Ausnahmefußballers zunächst abrupt. Wegen seiner Verstrickungen in den Bundesliga-Skandal sperrt der DFB Libuda auf Lebenszeit. Nach zwei Jahren wird er begnadigt, spielt noch drei Jahre, bevor er 1976 seine Karriere endgültig beendet.

An Gott kommt nur einer vorbei

"An Gott kommt nur einer vorbei, Stan Libuda" hieß es über die Dribbellegende in jenen Tagen. Als er im Alter von nur 52 Jahren verstarb war er nach Aussage seines Sohnes ein einsamer und gebrochener Mann. Auch weil ihm nach der Karriere nicht mehr viel gelungen ist. Klaus Fischer ehrte Libuda mit den Worten: "Stan war der beste Rechtsaußen, den ich je gesehen habe."