FAQ zur EM in Malmö Tischtennis-Team-EM – Titelchancen und Olympia-Quali Stand: 06.09.2023 21:09 Uhr

Die deutschen Tischtennis-Asse wollen bei der Europameisterschaft ihren Titel von 2021 verteidigen. Hier gibt es alle Fragen und Antworten zum Turnier.

Von Amelie Brock

Wann und wo findet die Team-EM statt?

Der Turnierzeitraum ist vom 10. bis 17. September. Da sowohl die deutschen Frauen als auch Männer bei der vergangenen Team-EM 2021 die Goldmedaille gewinnen konnten, starten beide Teams direkt am ersten Wettkampftag in die 42. Europameisterschaft. Ausgetragen werden alle Spiele in der Malmö Arena in Schwedens drittgrößter Stadt.

Wie ist der Austragungsmodus?

Die Tischtennis-Europameisterschaft wird seit 2008 jährlich veranstaltet. In den geraden Jahren wird die Individual-EM ausgetragen, in den ungeraden die Mannschafts-EM.

Auf welchem Weg können die Deutschen das Finale erreichen?

In den Gruppen treffen die Frauen auf Österreich und England. Die Männer gehen gegen Polen und Finnland an die Platte. Das Achtelfinale am 14. September kann man als Erst- oder Zweitplatzierter erreichen. Um Gold wird dann am 17. September gespielt.

Wie heißen die Favoriten?

Bei den Frauen sind Frankreich, Portugal und Rumänien neben den Deutschen ganz heiße Eisen. Die Rumäninnen als Deutschlands Dauerrivalinnen auf Europa-Ebene hatten zuletzt bei den European Games im Sommer die Nase vorne.

Als Favoriten auf Gold werden auch bei den Männern Frankreich und Portugal, aber auch Gastgeber Schweden, gehandelt. Daneben peilen auch die Deutschen um Timo Boll Edelmetall an.

Wie sind die deutschen Chancen?

Die deutschen Frauen sind optimistisch. In Bestbesetzung und als Titelverteidigerinnen wollen sie zum zehnten Mal Europameisterinnen werden.

Die Männer können zwar auf Rekord-Europameister Timo Boll bauen, der nach monatelanger Verletzungspause in das Team zurückkehrt, müssen aber auf andere Topspieler wie Dang Qiu, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska verzichten, da diese mitten in den Vorbereitungen für Paris stecken. Zu den Chancen der sonst international eher unerfahrenen Mannschaft sagte Boll, dass man durchaus Länder wie Schweden und Frankreich ärgern könne, "wenn alle im Team an ihrem Limit spielen."

Wer geht für die deutschen Teams an den Start?

Die Frauen werden durch die Weltranglistenzehnte Ying Han (Tarnobrzeg, Polen), die EM-Zweite Nina Mittelham, den EM-Halbfinalistinnen Shan Xiaona (beide Berlin) und Sabine Winter (Dachau) sowie der erst siebzehnjährigen Nachwuchs-Europameisterin Annett Kaufmann (Böblingen) vertreten.

Weltranglistenzehnte Ying Han wird für die deutschen Damen an der Platte stehen.

Neben Boll treten für die Männer der 20 Jahre alte Kay Stumper (beide Düsseldorf), EM-Debütant Cedric Meissner (Saarbrücken), Benedikt Duda (Bergneustadt), Deutscher Meister 2021, und Ricardo Walther (Grünwettersbach), Deutscher Meister 2020, an.

Wofür kann sich sonst qualifiziert werden?

Für die Frauen und Männer werden in Malmö jeweils zwölf Tickets für die Mannschafts-WM im Februar 2024 im südkoreanischen Busan vergeben. Tickets erhalten alle Viertelfinalisten und die vier besten Teams, die im Achtelfinale ausgeschieden sind.

Als Europameister erhält man zudem einen direkten Startplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.