Niederlage gegen Berrettini Zverevs Krise geht weiter - Aus in Monte Carlo 08.04.2025

Alexander Zverev hat sein Auftaktspiel beim ATP-Turnier in Monte Carlo verloren - und trotz großen Kampfes den nächsten Nackenschlag eingesteckt.

Der deutsche Top-Tennisspieler unterlag am Dienstag in der zweiten Runde des wichtigen Masters-Turniers dem Italiener Matteo Berrettini 6:2, 3:6, 5:7. In der ersten Runde hatte Zverev als topgesetzter Spieler ein Freilos.

Seit seiner Finalniederlage bei den Australian Open im Januar steckt der Weltranglistenzweite Zverev in der Formkrise, kam nicht mehr über das Viertelfinale hinaus. In Buenos Aires und Acapulco war in der zweiten Runde Schluss, in Indian Wells sogar in der ersten.

Gutes Spiel in Monte Carlo

Jetzt geht Zverev in Monte Carlo erneut ohne Erfolgserlebnis nach Hause. Das Duell mit dem Weltranglisten-34. Berrettini hatte streckenweises ein hohes Niveau und war vor allem im dritten Satz hart umkämpft. Beim Stand von 4:5 nahm Zverev Berrettini noch einmal den Aufschlag ab, verlor aber direkt im Anschluss erneut sein Aufschlagsspiel.

Berrettini trifft im Achtelfinale entweder auf seinen Landsmann Lorenzo Musetti oder Jiri Lehecka aus Tschechien.