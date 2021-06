Nach zweijähriger Pause musste der Spielbeginn beim Turnierauftakt in Wimbledon am Montag (28.06.2021) mehrfach verschoben werden. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit in London war das Verletzungsrisiko auf den rutschigen Rasenplätzen im Außenbereich zu groß. Wenig später setzte auch Regen ein, so dass die Plätze abgedeckt werden mussten.

Die Auftaktpartien von Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und Mona Barthel (Neumünster), die als jeweils viertes Match des Tages auf den entsprechenden Courts angesetzt waren, wurden für Montag abgesagt.

Draper gewinnt nur den ersten Satz

Da der Centre Court und Court No. 1 in Wimbledon jeweils ein Dach besitzen, war der Auftakt von Titelverteidiger Novak Djokovic gegen den Briten Jack Draper nicht vom Wetter beeinträchtigt.

Der Serbe gewann mit 4:6, 6:1 6:2, 6:2 gegen Draper, der nur die Nummer 253 der Welt ist und dank einer Wildcard dabei war. Djokovic konnte zunächst etliche Chancen gegen den 19 Jahre alten Linkshänder nicht nutzen, setzte sich nach genau zwei Stunden aber durch.

Vor gut zwei Wochen holte Djokovic bei den French Open seinen 19. Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere. Mit einem Triumph in Wimbledon würde er bei den Grand Slams zu den Rekordsiegern Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien) aufschließen.

Djokovic will es Steffi Graf nachmachen

Zudem peilt Djokovic den Golden Slam an - den Gewinn aller vier Grand-Slam-Turniere sowie Olympiagold in einem Jahr. Das ist bislang nur der deutschen Tennis-Ikone Steffi Graf 1988 gelungen.

dpa/sid | Stand: 28.06.2021, 17:06