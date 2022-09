US Open Ruud im Halbfinale - Majortitel und Nummer eins im Blick Stand: 06.09.2022 21:14 Uhr

Der Norweger Casper Ruud nimmt wild entschlossen seinen ersten Grand-Slam-Titel und die Spitze der Weltrangliste in den Blick. Im Viertelfinale ließ er Matteo Berrettini keine Chance.

Der Norweger Casper Ruud hat als erster Tennisspieler das Halbfinale der diesjährigen US Open in New York erreicht. Der an Nummer Fünf gesetzte Ruud (23) bezwang am Dienstag den Italiener Matteo Berrettini (26) glatt in drei Sätzen mit 6:1, 6:4, 7:6 (7:4) und qualifizierte sich als erster Norweger der Turniergeschichte für die Runde der besten vier Spieler.

"Ich glaube, ich bin noch nie so gut in ein Match gestartet" , sagte Ruud, der nun auf den Australier Nick Kyrgios oder den Russen Karen Chatschanow trifft: "Über die Nummer eins möchte ich nicht zu viel nachzudenken. Natürlich träumt davon jeder Junge. Vor dem Turnier habe ich gar nicht gewusst, dass ich das erreichen kann. Ich werde es versuchen."

Im Falle eines Finaleinzugs könnte Ruud nach dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres Platz eins der Weltrangliste vom Russen Daniil Medwedew übernehmen. Der entthronte Titelverteidiger wird seine Spitzenposition nach dem Achtelfinal-Aus gegen Kyrgios in jedem Fall verlieren.