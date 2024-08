Grand Slam in New York US Open - Altmaier-Aus in Runde eins Stand: 27.08.2024 20:25 Uhr

Tennisprofi Daniel Altmaier ist nach einem Leistungseinbruch in der ersten Runde der US Open ausgeschieden.

Der 25-Jährige aus Kempen unterlag dem Argentinier Mariano Navone am Dienstag (27.08.2024) nach starkem Start mit 6:1, 2:6, 4:6, 1:6 und wartet seit seinem Erstrundenerfolg in Wimbledon am 1. Juli auf einen Sieg auf der Tour. Damit ist Alexander Zverev in New York der letzte verbliebene Deutsche im Hauptfeld.

Gegen den in der Weltrangliste um 53 Plätze besser positionierten Argentinier legte Altmaier (Nummer 89 der Welt) auf Court 4 stark los und sicherte sich nach nur 29 Minuten den ersten Satz.

Zu fehlerhaft

In der Folge kam Navone bei seinem US-Open-Debüt aber immer besser in Fahrt, Altmaier hatte kaum noch etwas entgegenzusetzen und spielte fehlerhaft. Nach rund zweieinhalb Stunden Spielzeit nutzte Navone seinen ersten Matchball zum Sieg.

Swiatek glanzlos in Runde zwei

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek (23) hat auf der Jagd nach ihrem zweiten US-Open-Titel einen glanzlosen Auftaktsieg eingefahren. Die Polin setzte sich im Arthur Ashe Stadium mit etwas Mühe 6:4, 7:6 (8:6) gegen die Russin Kamilla Rachimowa durch.