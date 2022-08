Tennis US Open - Favoriten, Preisgeld, Absagen Stand: 25.08.2022 12:54 Uhr

Mit den US Open steht das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres im Tennis an. Zwei deutsche Stars fehlen, der Titelverteidiger ist ein Russe, der auch wieder als Favorit gilt.

Wann und wo?

Am 11. September, oder 9/11 wie die US-Amerikaner sagen, steht das Finale der Herren an. Das Turnier endet also am Gedenktag für die fast 3.000 Menschen, die unter anderem bei den Anschlägen auf die beiden Türme des World Trade Centers am 11. September 2001 starben.

Beginnen wird das Turnier am Montag (29.08.2022) um 11 Uhr Ortszeit, in Deutschland wird es dann 17 Uhr sein.

Gespielt wird im "Billie Jean King National Tennis Center" des US-amerikanischen Tennisverbandes, das nahe des Flughafens "John F. Kennedy" im New Yorker Stadtteil Queens liegt.

Titelverteidiger

Die Konkurrenz bei den Frauen endete 2021 mit einer großen Überraschung. Emma Raducanu, eine 18 Jahre alte Qualifikantin aus Großbritannien, gewann das Finale gegen die nahezu gleichaltrige Leylah Fernandez aus Kanada in zwei Sätzen.

Bei den Männern war das Endspiel ebenfalls eine glatte Angelegenheit. Der Russe Daniil Medwedew gewann mit 6:4, 6:4, 6:4 gegen den Serben Novak Djokovic, der im Halbfinale Alexander Zverev ausgeschaltet hatte.

Favoriten

Bei den Frauen ist die Weltranglistenerste Iga Świątek aus Polen als Favoritin zu nennen, auch wenn sie 2021 schon im Achtelfinale scheiterte. Titelchancen werden allerdings auch zahlreichen anderen Spielerinnen eingeräumt, dazu zählen die Belarusin Aryna Sabalenka wie auch Simona Halep, Coco Gauff und Naomi Osaka. Titelverteidigerin Raducanu hat in diesem Jahr viele Rückschlage erlitten. Ihr trauen nur wenige zu, erneut den Titel zu gewinnen.

Anders als in Wimbledon, dürfen Profis aus Russland und Belarus trotz des Angriffskrieges gegen die Ukraine teilnehmen. So darf Medwedew seinen Titel verteidigen, und es wird ihm durchaus zugetraut, dabei Erfolg zu haben.

Sollte Novak Djokovic starten (als Ungeimpfter darf er nicht einreisen, hat bislang aber auch noch nicht offiziell zurückgezogen), gehört auch er zum Favoritenkreis, ebenso wie Stefanos Tsitsipas und Taylor Fritz. Dem 19 Jahre alten Carlos Alcaraz werden auch Chancen eingeräumt. Dessen spanischer Landsmann Rafael Nadal wirkte zuletzt nicht richtig fit nach seiner Verletzung, aber das muss bei ihm nichts heißen.

Absagen

Angelique Kerber, die Sigerin in New York von 2016, ist schwanger und hat daher am Mittwoch (24.08.2022) mitgeteilt, dass sie bei der Auflage 2022 fehlen wird. Ansonsten gibt es bei den Frauen keine nennenswerten Absagen.

Bei den Herren fehlt Alexander Zverev, der nach seiner schweren Fußverletzung noch kein Risiko eingehen will. Mit Roger Federer, Gael Monfils und dem 2,11 Meter großen Lokalmatadoren Reily Opelka verpassen weitere prominente Profis das Turnier.

Preisgeld

Es lohnt in den Tagen vor Beginn des Turniers kaum, das Rekordpreisgeld von mehr als 60 Millionen US-Dollar in Euro umzurechnen. Der Kurs schwankt um die Parität, also einem Tauschverhältnis von eins zu eins. Zum Vergleich: Am 12. September 2021 kostete ein Euro noch 1,18 US-Dollar. Da wären 60 Millionen US-Dollar also nichtmal 51 Millionen Euro gewesen.

Die Titelgewinner 2022 im Einzel bei den Frauen und Männern werden jeweils mit 2,6 Millionen US-Dollar belohnt. Für die Finalteilnehmer sind immerhin noch 1,3 Millionen Dollar vorgesehen. Die Sieger im Doppel erhalten als Team 688.000 Dollar.

Auslosung

Die Ergebnisse der Auslosung werden im Lauf des Donnerstags (25.08.2022) bekanntgegeben, vermutlich am frühen Abend deutscher Zeit.

Deutsche Teilnehmer

Einige deutsche Profis, darunter etwa Tamara Korpatsch und Jan-Lennard Struff spielen noch in der Qualifikation. Daher steht noch nicht fest, wie viele Spielerinnen und Spieler im Hauptfeld vertreten sein werden.