US Open: Koepfer chancenlos gegen Medwedew - Gojowczyk überrascht

Dominik Koepfer hat Mifavorit Daniil Medwedew bei den US Open nicht aufhalten können. Der 27 Jahre alte Tennisprofi aus dem Schwarzwald blieb am Mittwoch in der zweiten Runde beim 4:6, 1:6, 2:6 chancenlos.

An seinen Auftritt vor zwei Jahren konnte Koepfer dabei nicht heranreichen. 2019 hatte er überraschend das Achtelfinale der US Open erreicht und in der Runde der besten 16 gegen den russischen Kontrahenten Medwedew zumindest einen Satz gewonnen.

Schluss in Runde zwei für Kohlschreiber

Auch Philipp Kohlschreiber hat bei den US Open der Tennisprofis den Einzug in die dritte Runde verpasst. Der 37 Jahre alte Augsburger verlor in New York gegen den Spanier Pablo Andujar klar mit 4:6, 3:6, 1:6.