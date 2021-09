Murray: "Habe den Respekt vor Tsitsipas verloren"

Der French-Open-Finalist ließ sich nicht beirren und gewann die Partie 6:3, 6:4, 6:7 (4:7), 6:0. Nach dem Erstrundenmatch des 23-Jährigen hatte sich sein Gegner Andy Murray vehement über die langen Toilettenpausen von Tsitsipas beschwert. Der Schotte beschwerte sich mit deutlichen Worten und sagte, er habe den Respekt vor Tsitsipas verloren.

Zverev kündigt neue Taktik an

Unterstützung erhielt Murray von Olympiasieger Zverev, der eine neue Taktik in Matches gegen Ttsitsipas ankündigte. "Das nächste Mal, wenn ich gegen ihn spiele und er auf die Toilette geht, gehe ich auch auf die Toilette und komme nach ihm zurück."

Zuletzt hatte Zverev Tsitsipas in einem engen Halbfinale von Cincinnati knapp besiegt - trotz langr Pause von Tsitsipas. "Man darf das machen, aber es gibt so etwas wie eine ungeschriebene Regel", sagte Zverev nun in New York. Tsitsipas hatte darauf verwiesen, dass er sich im Rahmen der Statuten bewege.

dpa | Stand: 02.09.2021, 08:27