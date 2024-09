US Open Medwedew gewinnt im Eiltempo Stand: 02.09.2024 23:50 Uhr

Daniil Medwedew präsentiert sich bei den US Open weiter in Topverfassung. Lokalmatadorin Jessica Pegula lässt die Fans auf einen Heimsieg hoffen.

Daniil Medwedew aus Russland ließ dem Portugiesen Nuno Borges am Montag (02.09.2024) beim 6:0, 6:1, 6:3-Erfolg in weniger als zwei Stunden Spielzeit keinerlei Chance und erreichte zum fünften Mal in den vergangenen sechs Jahren das Viertelfinale von New York. Dort könnte es zum Showdown mit dem Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien kommen.

Im Viertelfinale trifft der Vorjahres-Finalist und Sieger von 2021 auf Sinner oder den US-Amerikaner Tommy Paul.

Draper erstmals im Viertelfinale

Zuvor war bereits der junge Brite Jack Draper erstmals ins Viertelfinale eines Major-Turniers eingezogen. Der 22-Jährige besiegte den Tschechen Tomas Machac ungefährdet mit 6:3, 6:1, 6:2 und trifft nun auf den Australier Alex de Minaur oder dessen Landsmann Jordan Thompson.

"Es ist einfach unglaublich, hier zu spielen und es besser zu machen als im Vorjahr", sagte Draper, der 2023 im Achtelfinale ausgeschieden war: "Ich liebe es, auf der großen Bühne zu spielen."

Pegula im Viertelfinale

Die Weltranglistensechste Jessica Pegula aus den USA setzte sich am Montag souverän mit 6:4, 6:2 gegen die Russin Diana Schnaider durch und zog zum zweiten Mal in ihrer Karriere ins Viertelfinale von New York ein. Dort wartet die Weltranglistenerste Iga Swiatek (Polen) oder die Russin Ljudmila Samsonowa auf die 30-Jährige.

"Es ist viel Druck, weil ich mit einer guten Form in das Turnier gegangen bin. Ich möchte meinen Weg weitergehen. Aber es macht auch Spaß, vor allem dank des großen Supports" , sagte Pegula.

Wozniacki verliert

Die frühere Australian-Open-Siegerin Caroline Wozniacki (34) schied hingegen nach großem Kampf aus. Die Dänin, die vor den US Open 2023 nach langer Babypause ihr Comeback gegeben hatte, unterlag der Brasilianerin Beatriz Haddad Maia im Louis Armstrong Stadium mit 2:6, 6:3, 3:6.

Bei Muchova läuft es wieder

Zuvor hatte die Tschechin Karolina Muchova mit einer starken Vorstellung die French-Open- und Wimbledon-Finalstin Jasmine Paolini (Italien) ausgeschaltet. Muchova, die im Vorjahr in Flushing Meadows das Halbfinale erreicht hatte und danach zehn Monate verletzt pausieren musste, setzte sich mit 6:3, 6:3 durch.

"Ich wollte meinen Plan durchziehen. Ich bin einfach nur glücklich, es läuft wieder für mich" , sagte Muchova, die nun auf Beatriz Haddad Maia trifft.

Feueralarm in Videozentrale

Ein Feueralarm hatte kurzzeitig für eine Unterbrechung aller Tennis-Spiele gesorgt. Das Gebäude, in dem sich auch das System für die elektronische Linienüberwachung befinde, sei evakuiert worden, teilten die Organisatoren mit.

Da es sich nur um einen Alarm gehandelt habe, sei der Spielbetrieb am Nachmittag nach rund sechs Minuten wieder aufgenommen worden.Mit dem elektronischen System wird automatisch erkannt, ob ein Ball im Aus oder im Feld ist.