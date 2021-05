Tennis - Kerber beim Turnier in Rom weiter

Kerber setzte sich nach langer Regenpause gegen die französische Qualifikantin Alizé Cornet mit 6:2, 7:5 durch. Sie benötigte 1:35 Stunden für ihren Erfolg. Im Kampf um den Achtelfinal-Einzug wird es für die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin nun deutlich schwerer. Kerber trifft nun auf die an Nummer drei gesetzte Simona Halep aus Rumänien.

Frühes Aus für Siegemund

Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier in der italienischen Hauptstadt dagegen ein reizvolles Duell mit US-Star Serena Williams verpasst. Die Weltranglisten-55. verlor ihre Erstrundenpartie gegen die Argentinierin Nadia Podoroska nach einer Satzführung noch mit 6:2, 6:7 (3:7), 1:6. In der zweiten Runde bekommt es nun Podoroska mit Williams zu tun, die in Rom erstmals nach ihrem Halbfinal-Aus bei den Australian Open im Februar wieder antritt.

Die Schwäbin Siegemund war bei der mit rund 1,6 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung eigentlich schon in der zweiten Runde der Qualifikation ausgeschieden, aber als sogenannte Lucky Loserin doch noch ins Turnier aufgerückt.

dpa | Stand: 11.05.2021, 21:46