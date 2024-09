Davis Cup im Tennis Marterer bringt deutsches Team in Führung Stand: 10.09.2024 10:07 Uhr

Tennisprofi Maximilian Marterer hat beim Davis Cup im chinesischen Zhuhai gegen die Slowakei für einen erfolgreichen Start gesorgt.

Marterer setzte sich am Dienstag (10.09.2024) im chinesischen Zhuhai nach konzentrierter Vorstellung mit 6:4, 7:5 gegen Lukas Klein durch und sicherte der Mannschaft von Teamchef Michael Kohlmann den ersten Punkt. " Es ist eine große Erleichterung. Ich hoffe, wir machen so weiter ", sagte Marterer.

Der Karlsruher Yannick Hanfmann kann gegen Jozef Kovalik damit im zweiten Einzel bereits den Auftaktsieg gegen die Slowakei perfekt machen. Die besten zwei Teams aus der Vierergruppe ziehen in die Finalrunde im spanischen Malaga im November ein. Weitere deutsche Gruppengegner sind Chile (Donnerstag) und die ebenfalls ersatzgeschwächte USA (Samstag).

Kohlmann muss in China auf seine Topspieler verzichten. Alexander Zverev hatte seine Teilnahme frühzeitig abgesagt, Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer müssen verletzt passen.

Doppel Krawietz/Pütz erst am Montagabend angereist

Kevin Krawietz und Tim Pütz reisten dazu erst am Montagabend nach einem 15-stündgen Interkontinentalflug aus New York an, dort spielten sie am Samstag noch im Finale der US Open um den Titel. Als Debütant ist Henri Squire dabei.

Kritik am Davis Cup in China

Die Ausrichtung der Gruppenphase in China hatte im Vorfeld beim Deutschen Tennis Bund (DTB) für Kritik gesorgt, zumal der Gastgeber gar nicht dabei ist. Kohlmann sprach von einer "beschwerlichen Reise" ins schwüle Zhuhai und einem damit verbundenen "Riesenaufwand". Die weiteren Gruppenphasen werden in Bologna, Manchester und Valencia absolviert.