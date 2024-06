French Open Swiatek macht das Paris-Triple perfekt Stand: 08.06.2024 16:45 Uhr

Die Nummer 1 der Welt bleibt die Nummer 1 auf Sand: Iga Swiatek hat zum dritten Mal in Folge die French Open gewonnen. Im Finale bezwang sie am Samstag (08.06.2024) Jasmine Paolini deutlich in zwei Sätzen. Nach 1:08 Stunden verwandelte die Polin ihren ersten Matchball zum 6:2, 6:1 und krönte sich damit zum insgesamt vierten Mal zur Tenniskönigin von Paris.

2022 und 2023 hatte Swiatek im gesamten Turnierverlauf lediglich einen Satz verloren - und mit ihrem Zweisatzerfolg gelang ihr das auch bei ihrem dritten French-Open-Sieg in Folge. Nur in der zweiten Runde hatte die 23-Jährige Probleme gegen Naomi Osaka, gewann schließlich aber doch ein enges Match mit 7:6, 1:6, 7:5. Seitdem hatte Swiatek in vier Partien nur 14 Spiele abgegeben, im Finale ließ sie dann auch Paolini nicht den Hauch einer Chance.

Swiatek mit Siegrekord in Paris

Drei Titel in Paris waren zuvor erst zwei Spielerinnen gelungen: Justine Henin (2005 bis 2007) und Monica Seles (1990 bis 1992). Mit dem 21. Sieg hintereinander bei einem French-Open-Match überflügelte Swiatek zudem die deutsche Tennis-Ikone Steffi Graf (20) in dieser Kategorie. Beim Sandplatz-Klassiker hat sie eine Siegbilanz von 35:2.

" Es ist toll, hier zu sein, ich liebe diesen Ort und spiele jedes Jahr so gerne hier. Ich war in der 2. Runde beinahe draußen, es war ein sehr emotionales Turier ", sagte Swiatek, die vor lauter Überwältigung Probleme hatte, die richtigen Worte zu finden. Doch nicht nur die Siegerin strahlte vor Glück, sondern auch die Verliererin. " Das waren sehr intensive 15 Tage und ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr stolz auf mich und mein Team ", sagte Paolini..

Paolini rückt in die Top 10

Die Italienerin hatte es erstmals in ein Endspiel eines Grand-Slam-Turniers geschafft und vor allem mit ihrem Sieg im Viertelfinale gegen Jelena Rybakina für Aufsehen gesorgt. Dank ihres starken Auftritts in Paris wird Paolini am Montag (10.06.2024) erstmals zu den besten zehn Spielerinnen der Welt zählen, rückt in der Weltrangliste von Rang 15 auf Platz 7 vor. Swiatek bleibt mit über 3000 Punkten Vorsprung vor der neuen Zweitplatzierten Coco Gauff auf dem Frauenthron.

Am Sonntag hat die Paolini im Doppel an der Seite ihrer Landsfrau Sara Errani eine weitere Titelchance gegen US-Open-Siegerin Gauff und Katerina Siniakova.