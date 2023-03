Tennisturnier in Miami Struff in Runde zwei, Niemeier scheidet aus Stand: 23.03.2023 08:11 Uhr

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim Masters-Turnier in Miami die zweite Runde erreicht. Der 32-Jährige aus Warstein, der sich erst über die Qualifikation in das Hauptfeld gespielt hatte, bezwang den Italiener Fabio Fognini 6:4, 5:7, 6:4. Nächster Gegner für Struff in der Runde der letzten 64 ist der Bulgare Grigor Dimitrow.

Zuvor waren mit Oscar Otte (6:7 (3:7), 3:6 gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima) und Daniel Altmaier (2:6, 1:6 gegen den Belarussen Ilja Iwaschka) bereits zwei Deutsche an ihrer Auftakthürde gescheitert.

Zverev steigt in zweiter Runde ein

Olympiasieger Alexander Zverev ist beim mit 8,8 Millionen Dollar dotierten Turnier in Florida an Position 13 gesetzt und hat deshalb ein Freilos für die erste Runde. Für den Hamburger beginnt das Turnier gegen den Japaner Taro Daniel.

Bei den Frauen setzte Jule Niemeier ihren Negativlauf auf der WTA-Tour unterdessen fort. Nach der Erstrundenpleite von Indian Wells verlor die Wimbledon-Finalistin auch in Miami ihr Auftaktmatch gegen Anna Blinkowa mit 4:6, 1:6. Niemeier hat seit Jahresbeginn damit weiterhin nur zwei Spiele auf der Tour für sich entschieden.

Auch für Tatjana Maria und Anna-Lena Friedsam war die erste Runde von Miami zuvor schon Endstation. Maria verlor gegen Marketa Vondrousova aus Tschechien 4:6, 1:6, Friedsam unterlag der Chinesin Wang Xinyu 6:3, 4:6, 2:6. Den Sprung in die zweite Runde schaffte dagegen Laura Siegemund. Sie hatte am Vortag die Ägypterin Mayar Sherif mit 6:3, 6:4 bezwungen und tritt in der Runde der letzten 64 gegen die Spanierin Paula Badosa an.