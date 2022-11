Davis Cup Deutsches Tennis-Team geht als Außenseiter ins Viertelfinale Stand: 21.11.2022 13:22 Uhr

Am Dienstag starten die Davis-Cup-Finals, Deutschland muss im Viertelfinale am Donnerstag gegen Kanada bestehen. Eine schwierige Aufgabe - trotz eines Trumpfs.

Vom 22. bis 27. November gehen die Davis Cup Finals 2022 im spanischen Málaga über die Bühne. Deutschland gewann den Tennis-Traditionswettbewerb zuletzt 1993. Ein neuerlicher Triumph käme schon einer Sensation gleich, zumal das DTB-Team weiterhin auf seinen verletzten und jetzt auch noch an Corona erkrankten Topspieler und Olympiasieger Alexander Zverev verzichten muss.

Kohlmann setzt auf Hamburger Siegerteam

Ohne Zverev hatten die deutschen Tennis-Männer im September in Hamburg den Sprung zur Finalrunde des prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerbs geschafft. Teamchef Michael Kohlmann setzt auch für die K.o.-Runde, in die Deutschland im Viertelfinale gegen Kanada am Donnerstag (24.11.2022) startet, auf Jan-Lennard Struff (Warstein), Oscar Otte (Köln), Ersatzmann Yannick Hanfmann (Karlsruhe) und das Doppel Kevin Krawietz (Coburg)/Tim Pütz (Frankfurt).

Der deutsche Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann

Struff: "Wir sind definitiv der Außenseiter"

Über die Rolle der deutschen Mannschaft macht sich Struff, der ein entscheidender Faktor für den Einzug ins Viertelfinale war, nichts vor: "Wir sind in Málaga definitiv der Außenseiter" , sagte er im Interview mit dem Deutschen Tennis-Bund (DTB). Und er schob kämpferisch nach: " Aber wir müssen uns wirklich nicht verstecken und an unsere Chance glauben. Dann können wir auch gegen Kanada etwas reißen."

Die Kanadier sind allerdings ein schwerer Brocken und gehen mit dem derzeit formstarken Weltranglisten-Sechsten Felix Auger-Aliassime und dem Weltranglisten-Achtzehnten Denis Shapovalov ins Duell gegen Deutschland. Der Gegner habe ein "unglaublich gutes Team. Das muss man einfach anerkennen" , sagte Struff.

Jan-Lennard Struff

Pluspunkt Mannschaftsgeist

Allerdings kann die DTB-Auswahl mit einem Trumpf aufwarten: ihrem Teamspirit. Kohlmann sagte dazu: "Die Mannschaft steht zusammen, egal, was auf dem Platz passiert. Mit diesem Gefühl zu spielen und nicht aufzugeben, das macht uns stark. Wir haben eine sehr besondere Truppe."

"Wir haben das schon im vergangenen Jahr bei den Finals in Innsbruck unter Beweis gestellt, dass diese besondere Energie, die wir im Team haben, große Kräfte freisetzen kann" , sagte auch Struff. Damals erreichte die deutsche Mannschaft das Halbfinale.

Als Beispiel für den Teamspirit nannte der Warsteiner einen Mannschaftsausflug nach Österreich: "Wir hatten nur eine begrenzte Zahl an Zimmern zur Verfügung, aber wollten, dass auch möglichst viele vom Betreuerstab mitkommen. Da haben alle Spieler sofort gesagt, dass sie auch zu zweit ins Zimmer gehen und das Sofa nehmen würden. Das zeigt einfach, welcher Geist in diesem Team steckt."

Ähnlich sieht das auch der frühere Davis-Cup-Kapitän Patrik Kühnen: "Die deutsche Mannschaft hat einen extrem starken Zusammenhalt. Es hat sich schon oft gezeigt, dass Spieler bei einem starken Teamgeist über sich hinauswachsen können." Der 56-Jährige verwies zudem darauf, dass Deutschland ein extrem starkes Doppel hat: "Auch wenn die Kanadier Favorit sind, sind die Chancen fürs deutsche Team auf jeden Fall da."

Tennis-Experte Patrik Kühnen

Kein klarer Favorit

Neben Deutschland und Kanada haben sich Australien, die Niederlande, Kroatien, Italien, Spanien und die USA für die Finalrunde qualifiziert. Titelverteidiger Russland ist nicht dabei: Der Verband wurde wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine schon im März vom Davis Cup ausgeschlossen. Einen eindeutigen Favoriten gibt es diesmal nicht.

Einer der Top-Favoriten war Spanien, das nun aber verletzungsbedingt auf den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz und den 22-maligen Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal verzichten muss. Italien muss ohne Jannik Sinner auskommen. Als zumindest auf dem Papier stärkste Teams gelten die USA und eben Kanada mit den Top-Ten-Spielern Taylor Fritz und Auger-Aliassime.

Carlos Alcaraz

Der Spielplan

Der Davis Cup wird seit 2019 im zusammengestauchten und umstrittenen Modus mit einer Gruppenphase und dem anschließenden Finalturnier ausgetragen. Im Vorjahr war das deutsche Team im Halbfinale ebenfalls ohne Zverev an Russland gescheitert.

Viertelfinale

Dienstag, 22. November, 16 Uhr: Australien gegen Niederlande

Mittwoch, 23. November, 16 Uhr: Kroatien gegen Spanien

Donnerstag, 24. November, 10 Uhr: Italien gegen USA

Donnerstag, 24. November, 16 Uhr: Deutschland gegen Kanada

Halbfinale

Freitag, 25. November, 16 Uhr: Australien oder Niederlande gegen Kroatien oder Spanien

Samstag, 26. November, 13 Uhr: Italien oder USA gegen Deutschland oder Kanada

Finale

Sonntag, 27. November, 13 Uhr