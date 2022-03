Tennis | Davis Cup

Davis Cup: Zverev bringt Deutschland gegen Brasilien in Führung

Stand: 04.03.2022, 22:05 Uhr

Alexander Zverev ist seiner klaren Favoritenrolle gerecht geworden und hat die deutsche Davis-Cup-Mannschaft in Rio de Janeiro gegen Gastgeber Brasilien mit 1:0 in Führung gebracht. Er schlug Thiago Seyboth Wild in zwei Sätzen.