Auslosung bei den US Open Brisantes Zverev-Wiedersehen mit Ruusuvuori Stand: 22.08.2024 19:25 Uhr

Auf Deutschlands besten Tennisprofi Alexander Zverev wartet zum Auftakt der US Open eine unangenehme Aufgabe.

Gegen den Finnen Emil Ruusuvuori ist der Hamburger zwar nominell Favorit, gegen den Weltranglisten-83. verlor Zverev aber das erste Duell vor dreieinhalb Jahren und gewann das zweite im Vorjahr - ebenfalls auf Hartplatz in den USA - nur knapp.

Frühes Duell für Struff mit Djokovic möglich

Wie die Auslosung für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres am Donnerstag (22.08.2024) außerdem ergab, können beide Vorjahressieger in der kommenden Woche in New York in der zweiten Runde auf deutsche Kontrahenten treffen. Sollte Jan-Lennard Struff sein Auftaktmatch gegen den Serben Laslo Djere gewinnen, würde auf ihn in der zweiten Runde voraussichtlich Olympiasieger Novak Djokovic warten. Der 37-jährige Serbe ist mit 24 Grand-Slam-Titeln Rekordsieger bei den vier wichtigsten Turnieren.

Deutsches Duell winkt bei den Frauen

Sollte sich Tatjana Maria zum Auftakt gegen eine Qualifikantin durchsetzen, dürfte auf die 37 Jahre alte zweifache Mutter in der zweiten Runde Titelverteidigerin Coco Gauff aus den USA warten. Ein deutsches Zweitrunden-Duell könnte es bei den Damen zwischen Tamara Korpatsch und Jule Niemeier geben, sollten beide erfolgreich starten. Laura Siegemund beginnt gegen eine Qualifikantin.

Mit im Hauptfeld dabei sind zudem bei den Herren Daniel Altmaier, der gegen Mariano Navone aus Argentinien spielt, und der frühere Achtelfinalist Dominik Koepfer, der auf Alexander Schewtschenko aus Kasachstan trifft. Der topgesetzte Jannik Sinner aus Italien, um den es derzeit Wirbel wegen zweier positiver Dopingtests gibt, bestreitet seine Auftaktpartie gegen Mackenzie McDonald aus den USA.