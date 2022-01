Zverev bitteres Achtelfinal-Aus

Als Alexander Zverev am Sonntagabend dann in Melbourne dem an 14 gesetzten Kanadier Denis Shapovalov überraschend gratulieren musste, wirkte der Bruder in der Box gefasst. Mischa Zverev hatte sogar noch die Muße, einen Autogrammwunsch zu erfüllen. Dann ging der Kopf runter und er verließ wie der Rest des Teams in Windeseile die Arena.

Die glatte Dreisatzniederlage (3:6, 6:7, 3:6) im Achtelfinale des ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres ist die größte Enttäuschung in der Karriere des Weltranglistendritten, der sich anschließend selbstkritisch präsentierte. Eine Erklärung für das Geschehene fand er nicht.

Zverev spielte kraftlos, langsam und uninspiriert

Zverev wirkte im zweitgrößten Stadion der Anlage bis auf eine kurze Phase zu Beginn des ersten Satzes kraftlos, langsam, uninspiriert und fehleranfällig. Vertrauen in sich und sein Spiel, das ihn 2021 zu sechs ATP -Titeln inklusive Olympiasieg und in zwei Grand-Slam-Halbfinals geführt hatte, hatte Zverev zu keiner Zeit.

Alexander Zverev verlässt enttäuscht den Platz nach seiner Niederlage gegen Denis Shapovalov

Keine 45 Minuten nach dem Match trottete Zverev in den neu geschaffenen Pressekonferenzraum, der Kopf gesenkt, der Blick in die Weite gerichtet. Am Pult angekommen, stützte er den Kopf mit den Händen und versteckte weite Teile seiner Gesichtszüge mit den verwuschelten blonden Haaren.

Zverev: " Kannst du rumhüpfen wie du willst “

Auf Sportschau-Nachfrage, ob er sich nicht gegen Ende des Matches an irgendetwas emotional hätte hochziehen müssen, antwortete er gefasst: " Ich habe es versucht. Ich habe in Satz zwei den Schläger kaputt gemacht. Das mache ich auch nicht ohne Grund ."

Zverev lässt die Wut an seinem Schläger aus

Er habe versucht, sich selbst aufzupumpen. " Aber wenn du so schlecht spielt, kannst du rumhüpfen wie du willst. Es ändert nichts “, resümierte Zverev, der in Melbourne in Abwesenheit von Novak Djokovic an der Seite des Russen Daniil Medvedev und Nadal als Mitfavorit galt.

Weder krank noch verletzt