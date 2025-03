Nach 12 Tagen Pause Zverev startet in Miami souverän Stand: 22.03.2025 18:28 Uhr

Nach dem frustrierenden frühen Aus beim Masters in Indian Wells ist Alexander Zverev nach einer knapp zweiwöchigen Wettkampfpause mit einem klaren Sieg ins Masters 1000 in Miami gestartet.

Der deutsche Tennisprofi schlug in seinem Auftaktmatch am Samstag (22.03.2025) den Briten Jacob Fearnley nach 74 Minuten mit 6:2 und 6:4. In Runde drei trifft der an Nummer eins gesetzte Zverev auf den Sieger der Partie zwischen dem Australier Jordan Thompson und dem Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard.

Auf seinen ersten Aufschlag hatte Zverev zuletzt im Training den Fokus gelegt und die Arbeit scheint sich gelohnt zu haben. Über 90 Prozent des ersten Service fanden gegen Fearnley den Weg ins Feld. Bereits sein erstes Aufschlagspiel gewann Zverev zu Null und beendete auch den ersten Durchgang nach 33 Minuten mit einem Ass.

Kaum Aufschlagfehler im zweiten Satz

Vor allem in der Anfangsphase des Matches spielte der 27-Jährige offensiv, blieb nah an der Grundlinie und setzte Fearnley dauernd unter Druck. Gleich das zweite Aufschlagspiel nahm er dem Schotten ab und ließ direkt danach das zweite Break folgen.

Nach Gewinn des ersten Satzes blieb Deutschlands Nummer zwei auch im zweiten Durchgang konzentriert und schlug sogar noch stabiler auf. Die ersten 21 Versuche gingen alle ins Feld und da sich Zverev auch früh ein Break holte, war der Sieg zu keiner Zeit in Gefahr. Den Zweitrundensieg holte sich Zverev, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, standesgemäß direkt beim ersten Matchball mit einem Ass.