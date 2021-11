Das 6:4, 6:4 im Finale gegen Medvedev steht stellvertretend für alles, was ein Alexander Zverev mit Selbstvertrauen in diesem Modus auszeichnet: harte, präzise und variantenreiche Aufschläge, die konstante beidhändige Rückhand als Waffe, sowie ein hervorragender Übergang ans Netz. Geht es Alexander Zverev gut, kommt sogar die Vorhand auf Weltklasseniveau. Medvedev, der mit Zverev seit dem Jugendalter befreundet ist und die letzten fünf Aufeinandertreffen der beiden allesamt gewann, hatte am Sonntag nichts entgegenzusetzen. Der US-Open-Sieger erspielte sich keine einzige Breakmöglichkeit.

Zverevs Problem bei Grand-Slam-Turnieren

Bei den vier großen Turnieren im Modus mit drei Gewinnsätzen, und nur die interessieren die breitere Sport-Öffentlichkeit in der Regel, hatte Zverev immer wieder Probleme. Zwar erreichte er seit den Australien Open 2020 von sieben Turnieren viermal mindestens das Halbfinale. Bei den US Open 2020 fehlten im Finale gegen Dominic Thiem sogar nur zwei Punkte zum großen Triumph. Trotzdem fehlt ihm auf diesen Turnieren noch immer ein größerer Sieg gegen einen Top-10-Spieler (0:11).

Das wurmt niemand mehr als Zverev selbst. Auf Nachfragen reagiert er meist professionell, bei den French Open dieses Jahr auch schon mal genervt. Dort verlor er gegen seinen Rivalen Stefanos Tsitsipas knapp im Halbfinale. Auch gegen Djokovic reichte es in New York trotz guter Leistung nicht.

Natürlich war das Abschneiden und Siegen bei Grand-Slam-Turnieren am Sonntag in Turin Thema: "Ich kann nur eines sagen. Ich werde alles tun, was von mir verlangt wird und in meiner Macht steht und werde mir den Arsch aufreißen, damit das 2022 passiert. Alles andere kann ich nicht beeinflussen."

Australian Open: Zverev Mitfavorit

Zverev will endlich den Grand-Slam-Titel und Nummer eins werden. Gelingt eine verletzungsfreie Vorbereitung ist der Deutsche mindestens mal Mitfavorit in Melbourne bei den Australian Open. Dort dürfen, das hat die Regierung vergangene Woche bestätigt, 2022 ausschließlich geimpfte Spieler antreten. Novak Djokovic mochte sich bislang öffentlich nicht zu seinem Impfstatus äußern, wiederholte in Turin, wie wichtig ihm die Meinungs- und Entscheidungsfreiheit sei. Auf Nachfrage, ob er nach der Entscheidung der australischen Regierung Down Under spielen werde, antwortete er kurz und knapp: "Wir werden sehen." Rafael Nadal wird nach überstandener Verletzungspause zwar sicher zurück kehren und trainiert seit Wochen bereits unbehelligt von der Öffentlichkeit in Manacor auf Mallorca. Doch Roger Federer wird sein Comeback nach einer neuerlichen Knieoperation frühestens zur Rasensaison Mitte 2022 geben. Und bei Tsitsipas gibt es wegen anhaltender Ellenbogenprobleme ebenfalls viele Fragezeichen. Momentan steht eine Operation im Raum.

Gegen die vielen jungen Wilden auf der Tour hat sich Zverev bislang immer durchgesetzt. Alexander Zverev hat also beste Chancen, bei den Australian Open um den Titel mit zu spielen. Alles andere wäre nach dem Sieg bei den ATP Finals eine herbe Enttäuschung.

Stand: 22.11.2021, 14:17