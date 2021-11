Zverev gewinnt Endspiel der ATP Finals

Größter Titel des Jahres neben Olympiagold

Für Zverev ist es neben dem Olympiasieg in Tokio der größte Titel in diesem Jahr. Im Halbfinale hatte die Nummer drei der Welt am Samstag wie in Japan überraschend den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic bezwungen.

Abgesehen von den Grand-Slam-Turnieren und den Olympischen Spielen sind die ATP Finals das bedeutsamste Event, das es im Tennis zu gewinnen gibt. Der Hamburger gilt jetzt als inoffizieller Tennis-Weltmeister.

red | Stand: 21.11.2021, 18:49