ATP-Turnier in Miami Alcaraz verpasst den Titel-Hattrick Stand: 22.03.2025 16:05 Uhr

Die Siegesserie endet im Halbfinale: Carlos Alcaraz ist beim ATP-Masters in Indian Wells ausgeschieden und hat die Chance verpasst, mit zwei Legenden der Tennisgeschichte gleichzuziehen.

Der 21 Jahre alte Spanier unterlag dem Briten Jack Draper mit 1:6, 6:0, 4:6 und gab die Chance auf den dritten Titel in der kalifornischen Wüste in Folge aus der Hand.

Ein Hattrick in Indian Wells gelang damit weiterhin nur Roger Federer (2004 bis 2006) und Novak Djokovic (2014 bis 2016). Boris Becker war 1989 als zweimaliger Titelträger und an Nummer eins gesetzt in der zweiten Runde am Amerikaner Jay Berger gescheitert (1:6, 1:6).

Alcaraz ärgert sich über seinen Auftritt

Alcaraz war "verärgert über mich selbst, über meine Herangehensweise an das Spiel, über mein Gefühl den ganzen Tag über, dass ich mich nicht beruhigen konnte" . Der erste Satz sei "wahrscheinlich einer der schlechtesten" seiner Karriere gewesen, sagte er.

"Ich sage immer, dass ich mich auf mich selbst konzentrieren muss, auf mein eigenes Spiel. Ich glaube, heute habe ich mir mehr Sorgen um sein Niveau, sein Spiel gemacht als um mich selbst" , ergänzte Alcaraz.

Im Endspiel trifft Draper auf Rune

Statt ihm wird nun Draper das Finale gegen Holger Rune bestreiten. Der Däne hatte in seinem Halbfinale Daniil Medwedew mit 7:5, 6:4 bezwungen und Kurs auf seinen zweiten Triumph bei einem Mastersturnier genommen.

"Am Ende war es etwas knapp", sagte Draper, der in der Weltrangliste ab kommender Woche erstmals in den Top Ten geführt werden wird: "Aber ich bin stolz, dass meine Nerven gehalten haben."

Rune gelang nach einem ausgeglichenen Matchbeginn durch einen verfehlten Volley seines Gegners ein Break, bevor er den ersten Satz mit seinem Aufschlag abschloss. Im zweiten Satz ging er mit 2:1 in Führung und gab diesen Vorsprung nicht mehr ab. 2022 hatte Rune im Alter von 19 Jahren Djokovic im Finale von Paris-Bercy geschlagen und seinen ersten Masterstitel auf der ATP-Tour gewonnen.