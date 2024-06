Freiwasser-EM Beck gewinnt zweites Gold in Belgrad Stand: 13.06.2024 14:17 Uhr

Einen Tag nach ihrem Triumph über zehn Kilometer hat sich Freiwasserschwimmerin Leonie Beck auch über die halbe Distanz EM-Gold gesichert.

Die dreimalige Weltmeisterin schlug beim Rennen in Belgrad über die nicht-olympische Distanz am Donnerstag nach 58:25,3 Minuten an und verwies auf dem letzten Kilometer die Italienerin Ginevra Taddeucci (58:26,5 Minuten) noch auf Rang zwei. Bronze sicherte sich die Ungarin Bettina Fabian (58:28,7).

Titel über zehn Kilometer bereits verteidigt

Beck, Doppel-Weltmeisterin von 2023, hatte am Tag zuvor bereits über zehn Kilometer triumphiert und ihren Titel erfolgreich verteidigt. Die 27-Jährige nimmt im Gegensatz zu den meisten Olympiastartern an der EM in Serbien teil - um einen zusätzlichen Wettkampf "auch als Training" für die Olympischen Spiele in Paris zu nutzen. "Ein gutes Resultat ist immer gut für den Kopf", sagte Beck, die bei der WM im Februar in Katar ihre beiden Titel verloren hatte, dem SID.