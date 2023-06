Betrugsvorwürfe Schach: Niemann-Klage gegen Carlsen abgewiesen Stand: 27.06.2023 23:31 Uhr

Matt vor Gericht: Schach-Großmeister Hans Niemann hat in seinem Kampf gegen die auch vom früheren Weltmeister Magnus Carlsen erhobenen Betrugsvorwürfe eine empfindliche Niederlage erlitten.

Die Klage des US-Amerikaners auf Schadensersatz in Höhe von 100 Millionen Dollar gegen Carlsen und andere wurde vom zuständigen Gericht in Missouri abgewiesen. Das berichtete das Wall Street Journal am Dienstag (27.06.2023).

Carlsens Vertreter reagierten erleichtert. "Wir sind erfreut, dass das Gericht den Versuch von Hans Niemann, sich einen unverdienten Betrag anzueignen, abgelehnt hat und Niemanns Versuch gescheitert ist" , sagte sein Anwalt Craig Reis dem norwegischen Rundfunk NRK. Vater Henrik Carlsen wollte das Urteil nicht weiter kommentieren.

Niemann war gegen den Norweger, dessen Firma Play Magnus Group, die Online-Plattform chess.com und weitere Akteure vorgegangen. Er hatte sie der Verleumdung und der geheimen Absprache beschuldigt, sie hätten seinen Ruf zerstören und ihn um seinen Lebensunterhalt bringen wollen. Auch sei seine Karriere durch die Betrugsvorwürfe zerstört und sein Leben ruiniert worden.

Als Carlsen schwieg und dann doch twitterte

Niemann war von zahlreichen Wettkämpfen ausgeschlossen worden, nachdem Carlsen Ende September 2022 erstmals konkrete Betrugsvorwürfe gegen ihn geäußert hatte. Zuvor war der Norweger im Rahmen eines hochkarätig besetzten Onlineturniers auf Niemann getroffen und hatte die Partie nach einem Zug kommentarlos beendet.

Später twitterte er ein altes Interview des Fußballrainers José Mourinho, der sagte: " Ich ziehe es vor, nichts zu sagen. Wenn ich etwas sage, komme ich in große Schwierigkeiten, und ich möchte nicht in große Schwierigkeiten kommen. "

Niemann hat zugegeben, im Alter von zwölf und 16 Jahren bei virtuellen Turnieren zweimal betrogen zu haben. Auch der Weltschachverband (FIDE) hatte eine Untersuchung eingeleitet, um den Fall aufzuklären.