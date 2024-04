WDR-Sport Wolfsburg gegen Gladbach - Duell der Enttäuschten Stand: 05.04.2024 15:15 Uhr

Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg haben in dieser Saison weit mehr Parallelen als ihnen lieb ist. Da wären etwa der enttäuschende Tabellenplatz oder die verspielten Führungen.

Von Cora Lanzerath

Das Spiel am Sonntag zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach ist ein Duell zweier Tabellennachbarn. Das allein verwundert wenig. Allerdings hätten viele dieses Duell vor der Saison wohl deutlich weiter oben erwartet. Denn statt um internationale Plätze geht es für beide Teams aktuell nur noch darum, nicht doch noch in den Abstiegsstrudel zu geraten.

So richtig bedrohlich ist die Lage zwar noch nicht, schließlich haben beide acht Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz, doch die vergangenen Wochen ließen auf beiden Seiten die Alarmglocken schrillen. So konnten sowohl die Gladbacher als auch die Wolfsburger jeweils nur eines ihrer zehn Spiele in der Rückrunde gewinnen. Der letzte - und bislang einzige - Auswärtssieg der Borussen in dieser Saison liegt mittlerweile schon mehr als ein halbes Jahr zurück.

"Nicht die gewünschten Fortschritte"

"Wir gehen sehr selbstkritisch mit der Situation um, suchen aber nach Lösungen und blicken nach vorne", versuchte sich Cheftrainer Gerardo Seoane unter der Woche in Optimismus. Allerdings musste auch er zugeben, dass sein Team "im Moment nicht die gewünschten Fortschritte" macht.

Ein Problem der Borussen ist es, dass ihnen hinten raus oft die Luft ausgeht. Kein Team hat bis zu diesem Zeitpunkt so viele Punkte nach einer Führung verspielt. Satte 27 Punkte mehr hätte Gladbach auf dem Konto, wenn man die zwischenzeitlichen Führungen jedes Mal über die Zeit gerettet hätte. Ein Problem, das auch den Wolfsburgern nicht fremd ist, denn sie nehmen den zweiten Platz in dieser Statistik ein. Die "Wölfe" verspielten jedoch "nur" 20 Punkte nach eigener Führung.

Das Momentum, so scheint es, liegt aber aktuell auf Seiten der Niedersachsen. Denn unter dem neuen Trainer Ralph Hasenhüttl feierten sie zuletzt einen 2:0-Erfolg bei Werder Bremen und beendeten damit eine Durststrecke von elf sieglosen Bundesligapartien. Gleichzeitig ging die Borussia zuhause sang- und klanglos mit 0:3 gegen den SC Freiburg unter.

"Wölfe" liegen Gladbach

Doch vielleicht kommt das Spiel in der Autostadt für die Gladbacher auch gerade recht. Denn die bisherigen zwei Saisonspiele gegen die "Wölfe" konnten sie beide für sich entscheiden. Allerdings fand sowohl das 4:0 im Bundesliga-Hinspiel als auch der 1:0-Erfolg im Achtelfinale des DFB-Pokals im heimischen Borussia-Park statt.

Nun müssen die Rheinländer beweisen, dass sie es auch in Wolfsburg können. Verzichten muss Seoane dabei eventuell auf Florian Neuhaus. Der Mittelfeldspieler leidet unter einer Reizung der Achillessehne und konnte am Freitag nur individuell trainieren. Sein Einsatz entscheide sich kurzfristig, so der Coach. Sollte Neuhaus ausfallen, könnte Christoph Kramer ins Team rücken. Auch Alassane Plea ist nach Verletzungspause wieder ein Kandidat für die Startelf.

Wolfsburg fehlt die Innenverteidigung

Hasenhüttl, der seine Wolfsburger trotz des jüngsten Sieges weiterhin in der "Bringschuld" sieht, muss erneut auf den verletzten Stammtorhüter Koen Casteels verzichten. Außerdem fehlen die gesperrten Verteidiger Maxence Lacroix und Cedric Zesiger.

Wolfsburg gegen Gladbach - es ist das Duell der Enttäuschten. Für den Sieger wäre es aber wohl zumindest der sichere Klassenerhalt. Mehr können beide in dieser Saison nicht mehr erwarten.