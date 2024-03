WDR-Sport Westfalenpokal: Verl folgt Bielefeld mit Sieg über Lippstadt ins Finale Stand: 26.03.2024 20:52 Uhr

Das Finale des Westfalenpokals werden zwei Drittligisten bestreiten: Der SC Verl ist durch einen Sieg gegen den Regionalligisten SV Lippstadt dem DSC Arminia Bielefeld ins Endspiel gefolgt.

Am Dienstagabend (26.03.2024) setzte sich der SCV souverän mit 3:0 (0:0) durch. Im ersten Durchgang tat sich Verl durchaus schwer, mit den Ballbesitzvorteilen etwas anzufangen, die Lippstädter verteidigten konsequent und waren gut postiert gegen den klassenhöheren Verein.

Doch in Hälfte zwei brachte dann ausgerechnet ein Spieler aus den eigenen Reihen den SV Lippstadt in Rückstand. Joep Munsters (60.) beförderte eine Hereingabe von Verls Michel Stöcker unfreiwillig ins eigene Netz. Wenig später erhöhte SCV-Mittelstürmer Lars Lokotsch (67.) auf 2:0. Am Ende machte Maximilian Wolfram (86.) mit dem dritten Verler Treffer den Deckel drauf.

Das westfälische Pokalfinale wird am 25. Mai am "Finaltag der Amateure" ausgespielt, der von der ARD Sportschau übertragen wird. Die Sieger der Verbandspokale dürfen an der ersten Runde des DFB-Pokals teilnehmen und erhalten dafür eine Startprämie. In der laufenden Spielzeit bekam jeder Erstrundenstarter knapp 216.000 Euro vom Deutschen Fußball-Bund.