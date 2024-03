WDR-Sport Viktoria Köln verspielt Sieg in Aue Stand: 16.03.2024 15:55 Uhr

Der FC Viktoria Köln hat nach drei Spielen ohne Niederlage wieder verloren. Bei Erzgebirge Aue verspielten die Domstädter eine Führung.

Die Kölner mussten sich trotz einer frühen Führung mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Mit 39 Punkten aus 30 Spielen bleibt die Viktoria im gesicherten Mittelfeld der 3. Liga.

André Becker hatte die Kölner in Führung gebracht (18.), aber Aue drehte die Partie durch Tore von Borys Tashchy (47.) und Marvin Stefaniak (68.).

Schultz rettet, Becker trifft im zweiten Versuch

Die Anfangsphase gehörte Aue, das sich direkt einige Chancen erarbeitete. Die beste Gelegenheit vergab Stefaniak in der 7. Minute, als er im letzten Moment vor Ben Voll noch von Michael Schultz abgegrätscht wurde. Keine Minute später war Schultz erneut gegen Stefaniak zur Stelle (8.). Erst nach gut zehn Minuten war die Viktoria im Spiel angekommen und kam durch Becker zum vermeintlichen 1:0 in der 13. Minute, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Kein Abseits war dafür Beckers Tor in der 18. Minute, als der Kölner Stürmer eine Flanke von Simon Handle zum 1:0 verwertete.

Mit der Führung im Rücken hatte die Viktoria das Spiel gut unter Kontrolle. Handle hatte das 2:0 auf dem Fuß, sein doppelt abgefälschter Schuss ging aber am Tor vorbei (28.). Luca Marseiler scheiterte kurz darauf an Aue-Schlussmann Martin Männel (30.). Kurz vor der Pause hatte Aues Tashchy noch eine Großchance per Kopfball, traf aber nur die Latte (43.). Noch vor dem Pausenpfiff musste die Viktoria verletzungsbedingt wechseln. Lars Dietz kam für Jeremias Lorch ins Spiel.

Aue dreht das Spiel, Marseiler fliegt

Kurz nach Wiederanpfiff war das Spiel wieder ausgeglichen. Nach einem Steckpass von Marco Schickora tauchte Tashchy frei vor Voll auf und tunnelte den Kölner Schlussmann zum 1:1 (47.). Die Viktoria wirkte in dieser Phase völlig von der Rolle. Ein Ballverlust von Schultz im eigenen Strafraum ermöglichte Tashchy die nächste Großchance, die dieser aber fahrlässig liegen ließ (50.).

In der Folgezeit gab es Abschlüsse auf beiden Seiten, die jedoch nicht gefährlich wurden. In der 68. Minute hatte Aue das Spiel dann aber doch gedreht, als Stefaniak per Kopf aus kurzer Distanz zum 2:1 traf. Die Viktoria konnte sich bei Voll bedanken, dass die Niederlage nicht höher ausfiel. Der Kölner Schlussmann blieb in der 76. Minute Sieger im Duell mit Steffen Meuer. Insbesondere die Defensive der Viktoria lud Aue durch einfache Fehler immer wieder zu Chancen ein. In der 88. Minute war es erneut Voll mit einer Glanzparade, der das dritte Auer Tor durch Joshua Schwirten verhinderte. Ein Sturmlauf der Kölner in der Schlussphase blieb aus, stattdessen sah Marseiler noch die Gelb-Rote Karte (90.+3).

Ostersonntag gegen Kellerkind Lübeck

In der Liga geht es für die Viktoria am Ostersonntag (31.03.) weiter. Um 13.30 Uhr ist Anpfiff im Höhenberger Sportpark gegen Kellerkind VfB Lübeck.