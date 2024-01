Gegen Unterhaching Viktoria Köln gelingt wichtiger Sieg Stand: 27.01.2024 16:13 Uhr

Viktoria Köln hat einen wichtigen Schritt in der Dritten Liga getan. Gegen die SpVg Unterhaching nach Wochen der Erfolgslosigkeit ein ganz wichtiger Dreier.

Gegen die Münchener Vorstädter erzielte die Viktoria einen 2:1 (2:0)-Sieg. Damit sicherte das Team Platz 13 in der Tabelle und brachte wieder mehr Abstand zwischen sich und die Abstiegszone.

Die Kölner Viktoria war in den letzten Wochen unter Druck geraten - von den letzten neun Ligaspielen war lediglich ein einziges gewonnen worden. Konsequenz: Das Team von Trainer Olaf Janßen war in die Nähe des Tabellenkellers gerutscht. Es sollte also endlich mal wieder ein Sieg her.

Viktoria gelingt Traumstart

Und die Viktoria erwischte bei sonnigem Winterwetter einen Traumstart: Gerade einmal fünf Minuten waren absolviert, da landete ein Freistoß von David Philipp punktgenau auf dem Kopf von Michael Schulz. Der aufgerückte Abwehrchef der Kölner drückte die Kugel an den linken Innenpfosten, von wo sie zum 1:0 ins Netz sprang.

Die Hausherren hatten den Gegner jetzt dort, wo sie ihn haben wollten. Aus einer gesicherten Deckung konnte man kontern. Und schon in der 23. Minute schlug es zum zweiten Mal im Hachinger Kasten ein. Luca Marseiler war rechts eigentlich aussichtslos gegen gleich mehrere Gegenspieler unterwegs. Dennoch konnte er aus Bedrängnis flanken. Und irgendwie wurde der Ball zweimal so abgefälscht, dass er zum 2:0 über die Linie trudelte (23.).