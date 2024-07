WDR-Sport Türkische Fußball-Fans feiern trotz Viertelfinal-Aus Stand: 07.07.2024 03:26 Uhr

Die Niederlande haben den türkischen EM-Traum beendet. Am Abend bezwang der Europameister von 1988 die Türkei in einem spannenden, hochklassigen und stimmungsvollen Viertelfinalspiel. Vielerorts gab es trotz Niederlage kleinere türkische Autokorsos.

Die Niederlande haben es als letzte Mannschaft dieser Europameisterschaft ins Halbfinale geschafft. Sie spielen am Mittwoch in Dortmund gegen England. Im Viertelfinale in Berlin schlug das niederländische Team die Mannschaft aus der Türkei mit 2:1. Dabei war der Außenseiter Türkei erneut drauf und dran, seinen Überraschungslauf bei der EM 2024 fortzuführen. Samet Akaydin brachte das türkische Team zunächst in Führung und sorgte für ein emotionales Beben - auf den Tribünen des Berliner Olympiastadions - aber auch auf den Fanmeilen und bei den Public Viewing-Veranstaltungen im Land.

Nach der Pause lieferten die Niederländer das bessere Spiel. Sie drehten die Partie. Ein Eigentor durch Mert Müldür sorgte für die Entscheidung zugunsten von Oranje. Bei den Public Viewings drückte das natürlich die Laune der zahlreichen türkischen Fans. Und dennoch: viele feierten ihre Mannschafft trotzdem.

Tausende Türkei-Fans beim Public Viewing in Dortmund

Im Dortmunder Westfalenpark, in dem überwiegend türkische Fans das Spiel verfolgten, herrschte angesichts der Spannung, die das Spiel zu bieten hatte, eine aufgeheizte Stimmung. Nach Spielende folgte zunächst der große Frust. Yasin Aksu aus Dortmund sagte dem WDR, natürlich sei er nach dem Spiel enttäuscht. Die türkische Nationalmannschaft hätte gute Chancen gehabt und es auch verdient, ins Halbfinale zu kommen. Trotzdem blickt der türkische Fan positiv in die Zukunft: "Wir kommen stärker zurück bei der nächsten EM oder WM“. Einen Autokorso wollten Yasin und seine Freunde trotzdem noch in der Dortmunder Innenstadt starten.

Die Dortmunder Polizei meldete nach dem Viertelfinal-Aus mehrere kleinere Zwischenfälle bei der Abreise der Fans von den Public Viewing-Veranstaltungen. Unter anderem kam es in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofes zu Provokationen zwischen türkischen Fans und einer Gruppe mit kurdischen Flaggen. Die Polizei musste beide Lager voneinander abgrenzen.

Gedrückte Stimmung auf Bielefelder Partymeile

Auch in der Bielefelder Innenstadt war die Stimmung nach der Niederlage der Türkei gegen die Niederlande gedrückt. Fußballfans trotteten mit ihren Flaggen an den Bars vorbei. Manche schwenkten ihre Flaggen zwar, jedoch mit weniger Enthusiasmus als vor dem Spiel.

Die 25-jährige Ilayda Ünal hatte ihre Türkei-Flagge auch noch in der Hand. „Dass wir wegen eines Eigentors verlieren, damit hätte ich natürlich nicht gerechnet“, sagt sie mit einem traurigen Lächeln. Trotz Fußball-Fieber hat sie die politische Diskussion um die türkische Mannschaft nicht losgelassen: „Es geht mir schon um den Sport. Es ist natürlich schade was man alles im Internet oder in den Medien so hört. Weil ich befasse mich natürlich auch damit.“



Für die türkische Mannschaft ist die EM nun erstmal Geschichte. Das wissen auch die Bielefelder Fans - doch das hält sie nicht davon ab, Flagge zu zeigen: Nach dem Spiel zieht ein großer Auto-Corso durch die Innenstadt, mit lachenden Gesichtern. Feuerwerk wurde gezündet, riesige Flaggen geschwenkt. Die Fans rufen: „Türkiye, Türkiye“. Trotz Niederlage: Ihre Mannschaft lieben sie trotzdem noch.

Türkische Fans in Düsseldorf und Köln

Auch in anderen nordrhein-westfälischen Städten, waren am späten Abend bis in die Nacht kleinere Hupkonzerte zu hören. Wie WDR-Reporter berichten, war die Düsseldorfer Königsallee nach Abpfiff gefüllt mit hupenden Autos, aus denen zahlreiche türkische Flaggen geschwenkt wurden. Ähnliche Szenen spielten sich auf den Kölner Ringen ab. Auch in Essen fuhren kleinere Autokorsos durch Teile der Innenstadt.

Quellen:

WDR-Reporter

Nachrichtenagentur dpa

Über dieses Thema haben wir am 06.07.2024 auch im TV berichtet, unter anderem in der Aktuellen Stunde um 18.45 Uhr.