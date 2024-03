WDR-Sport Tischtennis: Borussia Düsseldorf nimmt Champions-League-Titel ins Visier Stand: 30.03.2024 12:42 Uhr

In Saarbrücken werden an den Ostertagen Halbfinale und Finale der Tischtennis-Champions-League ausgespielt. Auch Borussia Düsseldorf rechnet sich vor dem Final Four Titel-Chancen aus.

Im ersten Halbfinale trifft die Borussia am Sonntag (31.03.2024) ab 13.00 Uhr auf den österreichischen Vertreter TTC Wiener Neustadt.

Der Halbfinalgegner aus der Alpenrepublik war dank maßgeblicher Mithilfe des Japaners Jin Ueda ins Halbfinale eingezogen. Der 32-Jährige steht der Mannschaft jedoch nicht mehr zur Verfügung, da er nach Beendigung einer Leihe wieder zum Bundesligisten TSV Bad Königshofen gewechselt ist. "Natürlich ist Wiener Neustadt ohne ihn etwas schwächer", wird Düsseldorfs Trainer Danny Heister auf der Internetseite der Borussia zitiert.

Die Österreicher treten in Saarbrücken mit einem international weniger bekannten Team an, und zwar mit dem Belarussen Aleksandr Khanin sowie den Kroaten Frane Kojic und Ivor Bahn. "Die jungen Spieler aus Kroatien sind Heißläufer, die wir nicht unterschätzen sollten, und Khanin ist ein erfahrener Spieler, aber natürlich müssen wir dieses Spiel gewinnen", sagte Heister.

Borussia kritisiert den Tischtennis-Weltverband

In der Aufstellung der Borussia stehen laut Vereinsmitteilung der Weltranglisten-Zehnte Dang Qiu, Routinier Timo Boll sowie Anton Källberg, Kay Stumper und Borgar Haug. Die Vorbereitung der Düsseldorfer, die im März zwei Bundesliga-Niederlagen kassierten, ist durch das in der letzten Märzwoche ausgetragene WTT Champions-Turnier in Incheon spürbar beeinträchtigt worden: Top-Spieler Dang Qiu spielte noch am Donnerstag sein Erstrunden-Match in Südkorea, schied dabei gegen den Franzosen Simon Gauzy aus. Am Tag zuvor war der Düsseldorfer Källberg in der ersten Runde ausgeschieden. Borussia-Manager Andreas Preuß hat aufgrund der Terminierung dieses Turniers deutlich den Tischtennis-Weltverband kritisiert, der "in keinster Weise kooperativ" gewesen sei. "Trotzdem sind unsere Jungs motiviert und heiß auf den Titel. Im Halbfinale ist ein Sieg gegen Wiener Neustadt Pflicht", sagte er.

Nach der Anreise am Samstag wollen sich die Rheinländer noch an die Bedingungen in der Saarlandhalle zu gewöhnen. Timo Boll rechnet mit spannenden Kampf um den Champions-League-Titel. "Saarbrücken, Neu-Ulm und wir sind die Favoriten und nehmen uns nicht viel, da kommt es auf die Tagesform an", sagte der 43-Jährige vor dem Final Four. Das zweite Halbfinale bestreiten Gastgeber 1. FC Saarbrücken TT und der TTC Neu-Ulm. Das Finale ist für Ostermontag ab 14 Uhr geplant.