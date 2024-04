WDR-Sport Timo Boll zum siebten Mal bei Olympischen Spielen dabei Stand: 09.04.2024 13:09 Uhr

Das große Ziel von Tischtennisspieler Timo Boll geht in Erfüllung. Sein Traum von einer weiteren Olympiateilnahme wird wahr: Im kommenden Sommer wird er in Paris zum 7. Mal bei Olympischen Sommerspiele dabei sein.

Nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen den 1. FC Saarbrücken zu Beginn des Monats wird der deutschen Tischtennis-Ikone Timo Boll (Borussia Düsseldorf) im April doch noch ein großer Wunsch erfüllt. Der 43-Jährige wird im kommenden Sommer in Paris an seinen siebten olympischen Spielen teilnehmen. Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) teilte am Dienstagmittag mit, dass Boll neben Europameister Dang Qiu (2022) und dem zweifachen Olympiadritten Dimitrij Ovtcharov (2012/2021) den dritten Einzelplatz einnimmt.

Für den Teamwettbewerb komplettiert Patrick Franziska, der die Champions League mit Saarbrücken gegen Düsseldorf gewonnen hat, den Olympia-Kader von Bundestrainer Jörg Roßkopf. Franziska steht somit auch als Ersatzspieler für den Einzelwettbewerb zu Verfügung.

Erste Olympiateilnahme vor 24 Jahren

Die Freude Bolls über die siebte Olympia-Teilnahme dürfte den Ärger über den nicht geholten 17. europäischen Titel mit seinem Verein locker in den Schatten stellen. So schließt sich für Boll nach seiner Teilnahme in Sydney 2000 in diesem Sommer, also 24 Jahre später, der Kreis seiner Olympia-Ringe.

Ob es dabei noch einmal für Edelmetall reicht, wird sich zeigen. Im Team, mit dem Boll bei Olympia bereits zweimal Silber und zweimal Bronze gewann, stehen die Chancen vermutlich am Besten. Im olympischen Einzelwettbewerb schaffte es der mehrfache Europameister und WM-Dritte von 2011 und 2021 bis dato noch nie aufs Podest.

Mit der Olympia-Nominierung wird Boll für eine bemerkenswerte Aufholjagd belohnt. Der 43-Jährige fiel 2023 durch eine langwierige Verletzung in der Weltrangliste bis auf Platz 200 zurück und steht aktuell (8.4.2024) wieder auf Platz 27. Dabei hat er bei internationalen Turnieren gleich mehrere Weltklassespieler bezwungen und bewiesen, dass er nach wie vor auf höchstem Niveau konkurrenzfähig ist.