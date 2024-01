WDR-Sport Testspiele: Schalke schlägt Eupen, Remis zwischen Bielefeld und Düsseldorf Stand: 13.01.2024 16:14 Uhr

Der FC Schalke 04 hat eine Woche vor Beginn der Zweitliga-Rückrunde eine gelungene Generalprobe gefeiert. Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf trennten sich im Testspiel unentschieden.

Der FC Schalke besiegte am Samstag den belgischen Erstligisten KAS Eupen mit 3:1. Mann den Spiels war Stürmer Simon Terodde, der einen Doppelpack erzielte (5./62., Foulelfmeter). Damit hat Terodde in der Vorbereitung insgesamt vier Mal getroffen. Den dritten Treffer erzielte Blendi Idrizi (18.). Für die Belgier traf der ehemalige Bundesliga-Spieler Alfred Finnbogason (69.).

Zum Start der Zweitliga-Rückrunde trifft der FC Schalke am kommenden Samstag (20.30 Uhr) auf den Hamburger SV.

Kein Sieger zwischen Bielefeld und Düsseldorf

Drittligist Arminina Bielefeld kam im Testspiel gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf am Samstag zu einem 2:2. Stürmer Fabian Klos, der im Sommer seine Karriere beenden wird, brachte die Arminia in der 45. Minute in Führung. Isak Bergmann Johannesson (53.) und Christoph Daferner (83.) drehten die Partie zwischenzeitlich zu Gunsten der Fortuna. Leandro Putaro traf in der 89. Minute zum Endstand.

Die Fortuna tritt am 18. Spieltag der 2. Bundesliga am Sonntag, den 21. Januar 2024, um 13.30 Uhr bei Hertha BSC an. In der 3. Liga muss Arminia Bielefeld am selben Tag (14 Uhr) bei Preußen Münster ran.