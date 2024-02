Tennis Struff scheitert auch in Dubai in der ersten Runde Stand: 26.02.2024 21:47 Uhr

Dreisatz-Krimi ohne Happy End: Tennisprofi Jan-Lennard Struff (33) ist beim ATP-Turnier in Dubai erneut an seiner Auftakthürde gescheitert.

Die deutsche Nummer zwei unterlag dem an Position drei gesetzten Polen Hubert Hurkacz in einem umkämpften Match mit 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:7 (6:8). Schon vor einer Woche war Struff in Doha bereits in Runde eins ausgeschieden - damals gegen Christopher O'Connell.