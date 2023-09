WDR-Sport Telekom Baskets Bonn: Pflichtspiel-Auftakt in Singapur Stand: 20.09.2023 17:02 Uhr

Die runderneuerten Telekom Baskets Bonn feiern ihren Pflichtspiel-Auftakt der neuen Spielzeit in Singapur - beim FIBA Intercontinental Cup.

Mit dem Verein, der in der vergangenen Saison die Champions League gewann und um ein Haar auch die Meisterschaft geholt hätte, hat der aktuelle Klub eigentlich nur noch den Namen und die Anhänger gemein. Spieler und Trainer haben den Verein verlassen, neue Spieler und ein neuer Trainer sind gekommen.

Baskets betreten Neuland

In Singapur tritt dieses Team nun bei einer Art Weltpokal an und vertritt Europa. Das Format des FIBA International Cup wurde immer mal wieder geändert. Mal nahm der Sieger aus der Königsklasse EuroLeague teil, mal nicht. Mal gab es nur ein Finale, mal ein Turnier. Diesmal sind sechs Mannschaften dabei, gespielt wird im Singapore Indoor Stadium.

Bonn betritt Neuland, 2016 standen die Frankfurt Skyliners als bislang einziges deutsches Team durch ihren Triumph im FIBA Europe Cup im Finale und verloren zu Hause gegen Guaros de Lara aus Venezuela. An der Seitenlinie der Hessen stand damals übrigens Gordon Herbert, Weltmeistertrainer des deutschen Nationalteams.

Europäische Teams in der Favoritenrolle

Die runderneuerten Bonner um EM-Bronzegewinner Christian Sengfelder starten am Donnerstag (9 Uhr) gegen Al Manama/Bahrain, es folgt am Samstag (13 Uhr) das zweite Gruppenspiel gegen die Zhejiang Golden Bulls/China. Zum Einzug ins Endspiel (Sonntag) muss der erste Platz her. Bei fünf der vergangenen sechs Auflagen setzte sich jeweils das europäische Team durch.

"Es war sehr schwer, sich auf Al Manama vorzubereiten. Es gibt wirklich sehr wenige Informationen über sie", sagte der neue Baskets-Trainer Roel Moors. "Ich hatte Glück, dass ein ehemaliger Mitspieler von mir im vergangenen Jahr gegen sie gespielt hat. Über ihn bin ich auch an Bildmaterial gekommen." Baskets-Sportdirektor Savo Milovic scherzte: "Wir haben uns als FIBA-Mitarbeiter verkleidet und unsere Gegner so beschatten können. So konnten wir zumindest etwas mehr über sie herausfinden."

Teil der Vorbereitung

Für die Telekom Baskets hat der Titel aber nicht die ganz große Bedeutung. Überhaupt geht es darum, Ziele anzupassen. "Wenn nach einer Wolke-sieben-Saison alles neu aufgestellt werden muss, ist ein realistisches Erwartungsmanagement angesagt - von Klub, Fans, Medien", sagte Bonns Präsident Wolfgang Wiedlich dem Bonner General-Anzeiger. "Für mich sind die Spiele ein Teil unserer Vorbereitung. Aber wir wollen dennoch gewinnen", meinte Moors zum Singapur-Abenteuer. Auch wenn er genau um die Gefahr des Erfolges weiß.