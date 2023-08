WDR-Sport TBV Lemgo bindet Jan Brosch bis 2025 Stand: 30.08.2023 19:19 Uhr

Handball-Bundesligist TBV Lemgo Lippe hat den Vertrag mit Kreisläufer Jan Brosch frühzeitig bis 2025 verlängert.

Das gaben die Ostwestfalen am Mittwoch bekannt. Ursprünglich war der Vertrag bis 2024 datiert. Brosch habe sich die Verlängerung mit starken Leistungen und harter Arbeit absolut verdient, heißt es auf der Webseite des TBV, und weiter: "Als erfahrener Zweitligaspieler hat er sich schnell in der stärksten Liga der Welt akklimatisiert und etabliert und hat sich bei uns sowohl im Angriff als auch in der Abwehr zu einem wichtigen Spieler weiterentwickelt." In dieser Saison trage er noch einmal mehr Verantwortung.

Brosch war 2022 mit dem ASV Hamm-Westfalen in die Bundesliga aufgestiegen und in der Folgesaison zu den Ostwestfalen gewechselt. In 39 Liga- und Pokalspielen erzielte er 72 Treffer und trug auch in der Abwehr seinen Teil zur erfolgreichen Lemgoer Spielzeit bei.

"Rückblickend war das alles wie ein wahrgewordener Traum für mich", so Brosch über sein erstes Jahr in Lemgo. "Es waren direkt in der ersten Saison viele Highlights dabei", so Brosch, der beim Auftaktspiel zur neuen Bundesligasaison in Gummersbach (27:30) nach 32 Minuten die Rote Karte gesehen hatte.