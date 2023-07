Bundesliga Stürmer Pieringer verlässt Schalke Richtung Heidenheim Stand: 03.07.2023 17:34 Uhr

Stürmer Marvin Pieringer wechselt vom Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 zum 1. FC Heidenheim, der aus der 2. Liga ins Oberhaus aufgestiegen ist.

Bei seinem neuen Klub erhält der 23-Jährige einen Vertrag bis 2027, wie die Klubs am Montag (03.07.2023) mitteilten. Pieringer war zuletzt an den SC Paderborn ausgeliehen gewesen und hatte auf Schalke noch einen ein Jahr gültigen Kontrakt. Über die genauen Modalitäten des Wechsels vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Schalke-Sportdirektor: Einigung, "von der alle profitieren"

"Marvin hat während seiner Zeit in Paderborn auf sich aufmerksam gemacht und so die Möglichkeit erhalten, in der Bundesliga zu spielen. Er ist mit dem Wunsch, diese Chance wahrzunehmen, auf uns zugekommen", sagte Schalkes Sportdirektor André Hechelmann.

Mit Heidenheim habe man eine Einigung erzielt, "von der alle Seiten profitieren". In 23 Zweitligaspielen für den SC Paderborn erzielte Pieringer in der vergangenen Saison zehn Tore.