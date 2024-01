WDR-Sport Starkes Schlussviertel: Baskets Bonn feiern Sieg beim MBC Stand: 26.01.2024 21:58 Uhr

Die Baskets Bonn sind nach zwei Niederlagen in Liga-Niederlagen in Folge in der BBL in die Erfolgsspur zurückgekehrt und haben dank eines starken vierten Viertels am 18. Spieltag beim MBC in Weißenfels gewonnen.

Die Bonner konnten den Rückenwind aus dem Champions-League-Sieg gegen Istanbul unter Woche nutzen und setzten sich am Freitagabend in Weißenfels mit 100:92 (58:54) durch und bleiben mit nun elf Siegen aus 19 Spielen auf den Play-In-Plätzen. Der MBC hat nach 18 Spiele sechs Siege und zwölf Niederlagen eingefahren und steht auf Tabellenrang 14.

Bester Scorer der Partie war Bonns Brian Fobbs mit 22 Punkten.Glynn Watson erzielte 19 Zähler (sechs Assistst). Auch Savion Flagg (17 Zähler) und Thomas Kennedy (16) und Sam Griesel (10) punkteten zweistellig. Für den MBC traf Martin Breunig mit 19 Punkten am besten.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die erste Halbzeit gestaltete sich weitestgehend ausgeglichen. Die Baskets trafen starke 62,5 Prozent aus dem Feld und fürhten fast die gesamte Halbzeit über. Zu viele Turnover hielten den MBC jedoch im Spiel. Noah Kirkwood traf nach fünf Minuten im zweiten Viertel aus der Halbdistanz zum 43:36 - der bis dahin höchsten Führung für die Bonner. Der MBC kam jedoch zurück und ging durch Marin Breuning rund drei Minuten vor der Halbzeit sogar in Führung (48:47). Bis zur Halbzeit-Sirene erspielten sich die Baskets dank vieler Punkte von der Freiwurflinie und einem starken Glynn Watson (14 Zähler) einen 58:54-Vorsprung,

Dieser war im dritten Viertel aber schnell Geschichte. Stephon Jelks sorgte mit zwei erfolgreichern Dreiern in Folge für die 63:60-Führung des MBC, die Breunig noch auf 65:60 ausbaute. Bonn schlug jedoch zurück und ging mit einem knappen 76:74-Vorsprung ins letzte Viertel.

Baskets laufen von heiß von draußen

Auch im Schlussabschnitt blieb es zunächst ausgeglichen, ehe die Baskets zum Schlussspurt ansetzten und vor allem von der Dreipunktelinie heiß liefen. Watson und zwei Mal Fobbs trafen gleich drei Dreier in Serie und brachten Bonn auf die Siegerstraße. Flagg per Dreier und erneut Fobbs aus der Halbdistanz legten die nächsten Punkte nach und sorgten kurz vor Schluss für die Entscheidung.

Weiter geht es für die Baskets bereits am kommenden Dienstag (20 Uhr). Dann empfangen die Bonner in der Champions League die Baskets Oldenburg. In der Bundesliga ist der nächste Gegner am kommenden Samstag (03.02.2024, 18.30 Uhr) die Towers Hamburg.