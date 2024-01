WDR-Sport SGS Essen verpflichtet Testspielerin Göppel fest Stand: 08.01.2024 13:09 Uhr

Die SGS Essen hat sich in der Mittelfeldzentrale mit einem Winter-Zugang verstärkt. Lena Göppel schließt sich dem Frauen-Bundesligisten an.

Die Essenerinnen gaben am Montag (08.01.2023) bekannt, dass Göppel seit dem Neujahrstag unter Vertrag steht. Über die Vertragslaufzeit machte die SGS keine Angabe. Göppel sei "eine richtige Strategin auf der Sechs, die sehr passsicher ist, ein gutes Auge hat und durch ihre Auslandserfahrung in den USA sehr reif und professionell ist", wurde Cheftrainer Markus Högner in der Mitteilung zitiert.

Die 22-jährige Liechtensteinerin hatte zuletzt im Rahmen ihres Bachelorstudiums in den USA an der Universität von Louisiana gespielt. Sie erklärte in der SGS-Meldung: "Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, noch meinen Master in Amerika zu machen, aber meine Priorität war es immer, zurück nach Europa zu kommen." Göppel hat bereits fünf Länderspiele absolviert und dabei zwei Tore für Liechtenstein erzielt.