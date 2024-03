WDR-Sport SGS Essen und Bayer Leverkusen teilen die Punkte Stand: 24.03.2024 20:29 Uhr

In der Fußball-Bundesliga der Frauen haben weder die SGS Essen noch Bayer 04 Leverkusen in der Offensive zündende Ideen präsentiert.

Die Klubs trennten sich am Sonntag (24.03.2024) mit einem torlosen Unentschieden. In der Tabelle der Frauen-Bundesliga verbleiben die beiden Klubs auf ihren Rängen: Die SGS steht weiterhin auf Platz sechs (23 Punkte), Leverkusen belegt nach wie vor Platz fünf (25).

Leverkusen mit mehr Zug nach vorne als Essen

Die erste Halbzeit bot nicht allzu viele Highlights. In den ersten Minuten sahen die Fans auf den Rängen des Essener Stadions einen eher ruhigen Beginn, bei dem beide Teams einen Sicherheitsgedanken erkennen ließen. Offensivszenen blieben ohne große Gefahr, den Essenerinnen fehlte es an Tempo und Sicherheit im Direktspiel, sie fanden kaum mal ein Durchkommen gegen die defensiv gut organisierten Leverkusenerinnen.

Die Bayer-Fußballerinnen hingegen versuchten mehrfach ihr Glück, brachten einige Abschlüsse zustande. Allerdings flogen die Versuche allesamt am Tor von SGS-Schlussfrau Sophia winkler vorbei. Knapper war es zumindest bei Sylwia Matysiks Kopfball (14.) - und Janou Levels verpasste eine Flanke um einen Schritt (34.).

Ostermeier klärt auf der Linie, Enderle verpasst knapp

In der zweiten Hälfte dann ein kurzer Schreckmoment auf der Essener Seite: Beinahe hätte SGS-Akteurin Laura Pucks das Toreschießen den Leverkusenerinnen abgenommen und ins eigene Netz getroffen. Beim Versuch, eine Hereingabe zu klären, erwischte sie den Ball nicht ganz, das Spielberät sprang hauchzart am Tor vorbei (51.).

Auch zehn Minuten später wurde es nochmal sehr brenzlig. Eine der vielen Leverkusener Flanken fand Lilla Turanyis Kopf, doch Essens Lena Ostermeier klärte in letzter Not auf der Linie (61.). Die "Werkself" arbeitete also fleißig an der Führung, aber auch Kristin Kögel verzog ihren Versuch auf das leere Tor nach einem Missverständnis zwischen Essen-Torfrau Winkler und Jacqueline Meißner (70.).

Und dann hätte beinahe die SGS noch gejubelt: Leverkusens Torhüterin Friederike Repohl segelte unter einem Eckball hindurch, Essens Annika Enderle bugsierte die Kugel mit dem Knie nur knapp vorbei (85.). Doch so blieb es beim torlosen Remis.

SGS kämpft in Wolfsburg um DFB-Pokal-Finale

In der Frauen-Bundesliga steht nun eine zweiwöchige Pause an. Am Osterwochenende wird aber im DFB-Pokal das Halbfinale ausgetragen. Die SGS Essen warf Anfang März im Viertelfinale Bayer Leverkusen raus und darf nun bei Topfavorit VfL Wolfsburg (Samstag, 13 Uhr) um den Finaleinzug kämpfen.

Mit dem Ligabetrieb geht es aufgrund der darauffolgenden Länderspielpause erst Mitte April weiter. Dann empfangen die Leverkusenerinnen Eintracht Frankfurt (Samstag, 13.04., 14 Uhr). Und die SGS muss beim 1. FC Nürnberg antreten (Sonntag, 14.04., 14 Uhr).