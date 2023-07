WDR-Sport Schalke siegt locker gegen Podolskis Gornik Zabrze Stand: 15.07.2023 17:21 Uhr

Der FC Schalke 04 hat das vorletzte Testspiel vor dem Zweitliga-Start souverän gewonnen.

Der Bundesliga-Absteiger setzte sich am Samstag souverän gegen den polnischen Klub Gornik Zabrze, bei dem der ehemalige deutsche Nationalspieler Lukas Podolski von Beginn an auflief, mit 5:0 (2:0) durch.

Im österreichischen Mittersill brachte Kenan Karaman Schalke in der 14. Minute in Führung. Blendi Idrizi erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (32.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Bryan Lasme (67.), Assan Ouedraogo (78.) und Soichiro Kozuki (88.) per direktem Freistoß auf 5:0.

Im letzten Vorbereitungsspiel trifft Schalke am 22. Juli auf Twente Enschede.