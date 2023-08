WDR-Sport Schalke hofft auf längeren Verbleib im DFB-Pokal Stand: 09.08.2023 14:13 Uhr

Schalke-Trainer Thomas Reis will im Pokalspiel am Freitag bei Eintracht Braunschweig (20.45 Uhr) auf personelle Experimente verzichten.

"Ich werde ganz sicher nicht komplett rotieren. Jeder hat gesehen, dass sich die Mannschaft noch nicht so gefunden hat und dass an manchen Stellen noch eine leichte Blockade da ist. Es geht auch darum, sich einzuspielen", sagte der Coach mit Bezug auf die bisher durchwachsenen Vorstellungen des Teams in der 2. Bundesliga beim Hamburger SV (3:5) und gegen den 1. FC Kaiserslautern (3:0).

Doppel-Duell mit Braunschweig

Nach zuletzt zwei frühen Pokal-Knockouts in der 2. Runde hofft Reis auf einen längeren Verbleib im Wettbewerb. "Wir wollen für den Verein nicht nur finanziell etwas tun, sondern auch Selbstvertrauen tanken", sagte der 49-Jährige, dessen Team nur gut eine Woche nach der Pokal-Erstrundenpartie zum Punktspiel nach Braunschweig reisen muss. "Die Eintracht hat die ersten Saisonspiele unglücklich verloren, kann sich aber in einem anderen Wettbewerb freischwimmen. Wir wissen, es wird nicht einfach", sagte Reis.

Ouwejan fehlt, Fährmann zurück im Training

Verzichten muss der Bundesliga-Absteiger auf den zuletzt starken Außenverteidiger Thomas Ouwejan, der über Wadenprobleme klagt und erst am Montag zurückerwartet wird. Für ihn dürfte Henning Matriciani in die Startelf rücken. Torhüter Ralf Fahrmann ist zwar zurück im Teamtraining, aber noch keine Option. "Ein Einsatz wäre noch zu früh", kommentierte der Coach.