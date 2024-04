WDR-Sport RWE gegen Arminia - mit Hochdruck ins NRW-Duell Stand: 13.04.2024 08:22 Uhr

Für Rot-Weiss Essen ist der Aufstiegszug in der 3. Liga noch nicht abgefahren, Arminia Bielefeld will sich aus dem Abstiegskampf verabschieden. Das verspricht ein umkämpftes NRW-Duell am Sonntag.

Eines steht fest: Die Bielefelder Alm wird am Sonntag ein extrem stimmungsvoller Fußballort. Um die 23.00 Zuschauer werden erwartet, wenn die Arminia auf NRW-Konkurrent Rot-Weiss Essen trifft. Mindestens 3.000 Anhänger werden dabei aus dem Ruhrgebiet erwartet.

Dass es auch auf dem Rasen dann abgeht, das ist für Bielefelds Trainer Michael Kniat ebenso klar: "Für beide Mannschaften steht ganz viel auf dem Spiel: Essen will oben dran schnuppern, wir kennen am Sonntagabend schon die Ergebnisse der Konkurrenz. Ich bin gespannt, wer sein Spiel durchdrücken wird."

RWE schnuppert am Aufstiegsplatz

Nachdem die Spitzenteams in den letzten Wochen Punkte liegen ließen, ist für RWE plötzlich wieder etwas drin in Sachen Aufstiegskampf. Fünf Punkte Rückstand sind es derzeit auf den Tabellendritten, dabei hat RWE noch ein Spiel mehr zu absolvieren.

Coach Christoph Dabrowski, der selbst mal für zwei Jahre im Arminia-Trikot auflief, erwartet so einiges: "Ich freue mich auf die Atmosphäre auf der Alm, es ist immer ein Erlebnis. Ich habe eine sehr positive Erinnerung, gerade an die Stimmung. Die Fans geben einen super Support. Es wird ein absolut geiles Spiel vor voller Hütte!"

Drei Auswärtsspiele in Serie

RWE will unbedingt das erste von drei aufeinander folgenden Auswärtsspielen mit einem Erfolg beenden. "Wir wollen den Auswärtssieg mitnehmen und oben dranbleiben", sagt Dabrowski. Nur mit einem Dreier in Bielefeld kann der Traum vom Zweitligaaufstieg weiterleben. Damit das so bleibt, "müssen wir mit voller Überzeugung in jedes einzelne Spiel gehen", fordert der Coach.

Dass die Essener auf einen hochkonzentrierten Gegner treffen, ist klar. Die Arminia hat zuletzt bewiesen, dass sie mit Druck umgehen kann. Das letzte Heimspiel gegen den MSV Duisburg konnte souverän mit 2:0 gewonnen werden.

Arminia kann mit Druck umgehen

Kniat: "Wir hatten eine lange Trainingswoche, die wir etwas zweigeteilt haben: Anfang der Woche stand eine hohe Intensität im Fokus, in der zweiten Wochenhälfte die Vorbereitung auf Essen."

Personell siehts bei der Arminia super aus. Der Coach muss nur auf Noah Joel Sarenren Bazee verzichten, ansonsten sind alle Akteure spielbereit. Das Fußballfest kann kommen.