Die Führung für die Hausherren geht durchaus in Ordnung. Zwar erspielen sie sich hier nicht Chance um Chance. Dafür sind sie seit Beginn an das aktivere Team.

Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Leandro Putaro Der DSC geht in Führung! Einen weiten Ball von Oppie über die linke Seite bringt Momuluh kurz vor der Torauslinie hoch in die Mitte. Putaro zieht aus zehn Metern mit links ab - und etwas glücklich landet das Rund dann im linken Eck.

Auf der Gegenseite will das Team aus dem Ruhrpott noch einmal im Rennen um den Zweitligaaufstieg eingreifen. Fünf Punkte trennen die Essener derzeit von Rang drei, sodass also noch alles drin ist. Dafür muss der gute Lauf der vergangenen Wochen allerdings bestätigt werden - und vor allem auch die eklatante Auswärtsschwäche. Das beste Heimteam der Liga steht in der Auswärtstabelle nämlich nur auf Position 14. In Bielefeld soll heute unbedingt der fünfte Sieg auf fremdem Boden eingetütet werden.